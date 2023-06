No próximo sábado (1º) e domingo (2), de julho, das 9h às 16h, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) promove no Jardim Botânico, localizado na rua Coronel Almeida Novais, 246, Santa Terezinha, o projeto “manhã ambiental”, com inúmeras atividades que vão desde a uma simulação de mergulho, ouvindo o som subaquático, a exposição de animais conservados em laboratório.





O evento é gratuito e aberto ao público, destinado a todas as idades. Não é necessário fazer inscrição.





Um dos objetivos do evento é promover a conscientização ambiental de forma lúdica por meio de atividades educativas. Segundo o diretor do Jardim, Breno Moreira, o evento faz parte de uma série de iniciativas do programa ambiental que o espaço está promovendo este ano, com ações de divulgação científica e cultural. “A ideia é que os visitantes tenham acesso aos trabalhos desenvolvidos pelos parceiros participantes”, explica.





CONFIRA MAIS DETALHES DA PROGRAMAÇÃO:





- Pintura facial;

- Contação de histórias;

- Exposição de animais conservados em laboratório;

- Bate papo sobre poluição aquática e e animais silvestres;

- Microscópios à disposição;





Para garantir conforto e segurança, recomenda-se que os visitantes usem calçados adequados para caminhada, calças, repelente, protetor solar e outros itens de proteção individual. É importante ficar atento aos locais onde se pisa ou toca, pois o ambiente é uma mata com presença de animais peçonhentos e outras espécies silvestres.





As linhas de ônibus que atendem ao Jardim são: 111 e 112 – Santa Terezinha/Mundo Novo. Desça no ponto final.

