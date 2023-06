Na próxima terça-feira (04), às 18h30, o Cine-Theatro Central recebe a banda juiz-forana André Medeiros Lanches, com músicas que vão do punk à MPB. O evento é gratuito, limitado a 120 pessoas, com classificação livre para todas as idades. O grupo é formado por André Medeiros (voz, violão e guitarra), Amélia do Carmo (synth, percussão e voz), Stéphanie Fernandes (baixo e voz) e Victor Fonseca (bateria), se apresenta pela cidade desde 2022.

O destaque principal da noite serão as composições inéditas do grupo, que estarão em seu primeiro álbum, produzidas através da mistura da energia do punk e do indie rock com a sensibilidade da MPB, além do repertório do show conta com canções autorais, como os dois últimos lançamentos do grupo: “Chofer” e “Fitônia, Pá”, disponíveis nas plataformas de streaming;

Os ingressos para a apresentação podem ser retirados fisicamente na recepção do teatro, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Sábado, das 9h às 12h. A partir de quarta-feira (28).