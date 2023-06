Com a intenção de ocupar praças com arte, cultura e lazer, a Agentz Produções promove "Arte na Praça no Parque Halfeld, das 10h às 12h30 deste sábado (1º). O evento é composto por, vivências e oficinas gratuitas, para todas as idades, com a intenção de ocupar o espaço público de todas as idades, com diferentes atrações artísticas, possibilitando o contato com teatro, circo, dança, música e arte urbana, no mesmo local. O projeto é patrocinado pela Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.



A ideia, segundo o produtor e apresentador do evento, Rodrigo Mangal, é propor o reencontro das pessoas, o contato humano que tanto fez falta em tempos de pandemia."E nada melhor que a motivação cultural para esse reencontro, ainda mais com arte circense como principal linguagem artística do projeto, linguagem impregnada na memória afetiva das pessoas. Muito do que vemos na televisão hoje tem origem em expressões culturais populares circenses", destaca. A atração já passou pelas cidades de Contagem, João Monlevade, Itaúna e Sabará,

Ainda segundo o produtor, o público é amplo, pois o projeto trabalha com manifestações artísticas que estão na formação do imaginário cultural de todos nós. "Toda a gama de linguagens contidas no evento faz parte da formação cultural a que somos expostos ao longo da vida. O desafio talvez seja a curadoria, a parte de identificação e escolha dos artistas e manifestações que venham a participar do evento."

Rodrigo comenta que, ao definir os artistas e oficinas que compõe o projeto, o próximo passo é garantir a qualidade técnica para que as manifestações artísticas se realizem de forma plena. "Conquistando isso, a interação com o público se torna natural, e se torna praticamente impossível não se identificar e interagir com os acontecimentos", reforça. Ele convida a todos para experimentar. " "Não deixe de comparecer! Apareça e se jogue! Experimente o que a cultura pode fazer de mais belo pra você: celebrar o dom da vida!"

A programação inclui Oficinas de Formas Animadas (Grupo Girino) e Bolhoterapia, com os artistas brincantes Raphael Xavier e Gabriela Mendonça. O público também se diverte com o Cortejo e Invasão de Palhaços, um grande encontro musical entre o Grupo Trampulim (Belo Horizonte), artistas convidados de Juiz de Fora (Fred Fonseca, Aline Cunha, Leonardo Vital, Revelino Mattos e Mara Bomtempo) e participação especial de Maria Eugênia Tita, filha de Antônio Nóbrega.

O ato final ocorre a partir das 11h30: o palhaço Filipe Bregantim (SP) apresenta seu espetáculo “Aplausos e Vaias”. O acesso é gratuito.

A produtora e curadora Fernanda Vidigal pontua que a proposta é retirar as pessoas, mesmo que por algumas horas, do lugar comum. "É provocar o olhar, a imaginação, mostrando como a arte e a cultura podem interferir no cotidiano da cidade, unir pessoas e proporcionar momentos de alegria, reflexão e contemplação”.