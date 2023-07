Em uma programação comemorativa, o Centro de Estudos Teatrais - Grupo Divulgação celebra seus 57 anos com uma exposição de figurinos, maquetes, adereços, máscaras, bonecos e fotografias a partir desta terça-feira (4) às 10h, no Espaço Cidade, localizado na Avenida Rio Branco 2.234, Centro.



A mostra tem visitação gratuita e livre para todos os públicos, até o dia 16 de julho. O Espaço Cidade funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados e domingos, entre 10h e 14h.



Além das peças em exposição, que ajudam a recontar a trajetória do grupo, ligado à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a programação comemorativa inclui apresentações teatrais e musicais, com participação dos três núcleos que compõem o Divulgação: Universitários, Adolescentes e Terceira Idade.



O Núcleo de Adolescentes vai apresentar o recital “Cassiano Ricardo”, em homenagem a um dos grandes nomes do Modernismo Brasileiro e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). Serão quatro apresentações, nos dias 5, 6, 7 e 13 de julho, sempre às 16h. A poesia de Mário Quintana será apresentada pelo Núcleo de Terceira Idade no recital “Eu, passarinho”, nos dias 7, 11, 12 e 13 de julho, às 17h.



Nos sábados, dias 8 e 15, e nos domingos, 9 e 16, a partir das 10h, haverá contação de histórias baseadas em peças infantis do Divulgação. E no sábado, 8, às 12h, os integrantes do Núcleo de Universitários apresentarão as músicas do próximo musical infantil do grupo: “A Menina Ventania”, que tem estreia agendada para a 20ª Campanha de Popularização do Teatro & Dança de Juiz de Fora, em agosto. Os dois recitais e a peça foram escritos e têm direção de José Luiz Ribeiro.



O público ainda poderá optar pelas visitas guiadas à mostra, nas quais serão contadas as histórias por trás dos itens em exposição e os bastidores dos espetáculos. Essas visitas serão disponibilizadas nas duas semanas da mostra, de terça a sexta-feira, a partir de 15h.



Grupo Divulgação



Fundado em 1966 por estudantes da antiga Faculdade de Filosofia e Letras (Fafile) da UFJF, o Divulgação já encenou mais de 280 montagens, destinadas aos públicos adulto e infantil. Sediado no Fórum da Cultura da UFJF desde 1972, o grupo se caracteriza por um teatro engajado, comprometido com a reflexão sobre a sociedade e suas questões nas mais variadas áreas, como política, relações familiares e avanço da tecnologia, entre outras temáticas.



Coordenado pelo teatrólogo José Luiz Ribeiro, o Divulgação também é Patrimônio Imaterial do Município, além de ter sido agraciado com a Comenda por Mérito Henrique Guilherme Fernando Halfeld (PJF) e a Medalha Geraldo Pereira (Câmara Municipal), entre outras distinções.