Em comemoração à festa julina, a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira) irá promover neste sábado (8) a partir das 14h em Juiz de Fora um arraiá com atrações como quadrilha, barraquinhas de comidas típicas, pescaria, tobogã e cama elástica. Além disso, o DJ Zetta será o convidado especial que vai comandar a discotecagem.



A atividade busca resgatar e fortalecer a tradição de festas juninas e julinas em Juiz de Fora, além de promover integração do público atendido na unidade com a comunidade do entorno e de toda a cidade.

O coordenador-geral do equipamento urbano, Guy Schmidt, conta que os alunos atendidos nas diversas oficinas culturais e esportivas ofertadas no local já estão ensaiando a quadrilha, que será apresentada em dois horários: às 15h e às 16h30. Ele diz ainda que essa festa será para toda a família e, no cardápio, terá vaca atolada, canjiquinha, canjica, cachorro-quente, além dos doces tradicionais.

Confira a programação:

- 14h – Abertura – DJ Zetta

- 15h – Quadrilha

- 15h às 18h – Tobogã inflável e cama elástica – Uso gratuito para crianças

- 16h30 – Quadrilha

- 18h – Encerramento

Sobre a Praça CEU

Localizada na Avenida JK 5.899 – Benfica, a Praça CEU é mantida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e com prestação de serviços da Associação Cultural Arte e Vida (Acav).