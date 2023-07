O projeto Diversão em Cena, realizado pela ArcelorMittal, oferece ao público neste domingo (9) às 11h, na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira), o espetáculo “Tap Clowns”, do Grupo Real Fantasia em Juiz de Fora. A peça terá duração de 55 minutos, a entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 4 anos. A praça fica localizada na Avenida JK, 5.899, Bairro Benfica

“Tap Clowns” conta a história de Capim e Bambu, dois artistas de rua que lutam para sobreviver de suas artes. Muito engraçados e um pouquinho picaretas, os dois se apresentam nas praças das cidades, levando alegria e diversão. Mas a maré não está para peixe, e a fome não dá trégua a nenhum dos dois, até uma reviravolta mudar a vida da dupla atrapalhada. Capim e Bambu vão surpreender o público com números incríveis de sapateados.



A “Programação Especial de Férias” do projeto Diversão em Cena tem apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e da Praça CEU, que tem prestação de serviços por meio da Associação Cultural Arte e Vida (Acav). A apresentação do fim de semana é viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio da ArcelorMittal e realização da Lima Produções Culturais e do Governo de Minas Gerais.