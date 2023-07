A 3ª Edição da Feira Conheça Meu Trabalho acontece neste sábado (08), de 10 às 18h, no Ritz Plaza Hotel, Av. Barão do Rio Branco, 2000, e contará com pequenos e médios empreendedores de Juiz de Fora e região. A entrada será gratuita para os interessados.

Com o objetivo de dar aos expositores do evento de mostrar seu trabalho para a comunidade, a feira contará com produtos de artesanato, gastronomia, vestuário, Pet, papelaria, terapêuticos e bijuteria.

"A 3ª Feira Conheça Meu Trabalho vai reunir expositores dos mais diversos nichos de negócio sendo uma oportunidade para pequenos e médios empreendedores compartilharem seu público, suas experiências e divulgarem seu produto ou serviço para mais e diferentes pessoas", explicou Helen Nascimento Ulysses, uma das organizadoras do evento.

A Feira também conta com a organização de Iracema Reis Matos Oliveira, Ilma de Jesus Teixeira Almeida e

Aline Teixeira Almeida.