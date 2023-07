No dia 29 de julho, às 15, a Mocidade Alegre Juiz de Fora realiza uma Festa Julina na Rua Heitor Soares Almeida, 7, Bairro Santa Cecília.

O evento conta com forró, comidas e bebidas típicas, além de show com a banda Stylo do Forró. Para entrar, basta ir com trajes típicos e o ingresso para mesas estão à R$40. Para mais informações, entre em contato com o número 99818-8970.