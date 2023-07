Neste sábado (15), o Centro Cultural Dnar Rocha sedia o “Arraiá do Gente” a partir das 15h em Juiz de Fora. O evento reune articuladores, alunos, familiares e amigos do Programa Gente em Primeiro Lugar para celebrar as tradicionais festas em homenagem a três santos católicos: Santo Antônio, São João e São Pedro. A entrada é franca e livre para todos os públicos.



Barraquinhas com comidas e bebidas típicas, brincadeiras tradicionais e uma quadrilha de improviso da “Vem quem quer”, cuja participação será aberta a todos os presentes, serão algumas atrações do arraiá.

O coordenador-geral do programa, Fernando Valério, afirma que o Arraiá abre as portas para que o Centro Cultural Dnar Rocha seja um ambiente de festividade e diversão: “O intuito é fazer os nossos alunos e responsáveis felizes”, conta.



O Centro Cultural Dnar Rocha fica localizado na Rua Mariano Procópio 973, em frente ao parque do Museu Mariano Procópio. O espaço e o Programa Gente em Primeiro Lugar são mantidos pela Prefeitura de Juiz de Fora, com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e prestação de serviços por meio da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac).