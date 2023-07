Neste sábado (22), às 21h, o Teatro Paschoal Carlos Magno recebe o show de humor “Deixa que eu te Conto”, criado pelos atores Ricardo Cubba e Flávia Reis. Os ingressos podem ser adquiridos por aqui, os valores são de R$80,00 a inteira e R$40,00 a meia. O teatro fica localizado na Rua Gilberto Alencar, Bairro Centro, atrás da Igreja São Sebastião.



Sem saírem de cena para troca de figurinos, os atores brincam com diferentes acessórios para dar vida as personagens clássicos de conto de fadas e contam histórias fantásticas no formato “stand-up”.

Flávia Reis atuou em “Travessia”, novela de Glória Perez, e é conhecida por suas atuações em programas de comédia. A atriz foi vencedora do reality LOL - Brasil, se Rir Já Era, do Prime Vídeo e, por mais de seis anos, fez a abertura de Minha Mae é uma Peça, Hiperativo e On LINE, espetáculos de Paulo Gustavo, em mais de 20 cidades do Brasil. Atualmente, está na série SEM FILTRO, vivendo a Val, mãe das protagonistas Mel Maia e Ademara, na Netflix.

Já Ricardo Cubba, no papel do personagem Mofe, conquistou 3 milhões de seguidores no TikTok atentos à saga da menina adolescente que não gosta de banho e sua família.

Com a direção de Fernando Caruso e a trilha sonora de Guilherme Miranda, a dupla de atores, que começou a trabalhar junto em 2021, quando gravaram uma versão autoral para o conto Cinderela, dos Irmãos Grimm, promete levar alegria e diversão com as versões da Branca de Neve, Frozen, A Pequena Sereia, Moana, entre outros.