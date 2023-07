Neste domingo (23), às 16h, a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira) recebe a peça “Rainha da Neve”, espetáculo que faz parte da “Programação Especial de Férias” de julho do Diversão em Cena, em Juiz de Fora. A atração reconta a clássica história das irmãs Anna e Elsa na luta entre o bem e o mal, possui classificação etária a partir de 3 anos, entrada gratuita e duração total de 45 minutos.



Sobre a companhia

Premiada companhia teatral de Belo Horizonte, a Cyntilante Produções investe na difusão do Teatro Musical, especialmente para a infância e a juventude, com a proposta de apresentar os clássicos da literatura através de um show musical. “Rainha da Neve” é um Pocket Show, ao vivo, e adaptação do clássico “A Rainha da Neve”, do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen.

Promovido à Fundação ArcelorMittal há 13 anos, o Diversão em Cena é o maior programa para formação de público para teatro infantil do país, presente em mais de 60 territórios de todas as regiões brasileiras.