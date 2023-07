Em comemoração ao Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, Juiz de Fora promove uma série de eventos educativos e de conscientização que incluem capacitação, curso, educação em saúde e salas de espera ao longo do mês. A programação foi preparada pelo Banco de Leite Humano (BLH) e acontece durante todo o mês de agosto. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto, presencialmente, no Banco de Leite, localizado na Rua São Sebastião, 772, 3º andar, de 7h às 12h e de 13h às 16h ou através de formulário online.





O Curso de Gestantes, que ocorrerá no dia 16 de agosto na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu JF), na Rua São Sebastião, 780, está com inscrições abertas. São disponibilizadas 50 vagas para gestantes, com direito a acompanhantes da Rede de Apoio (parceiro, familiar, vizinho, amiga, etc).

Fernanda Pavan, enfermeira do Banco de Leite Humano da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), conta que o evento aborda sobre as consultas e a importância do pré-natal, quais os principais exames são realizados, amamentação antes e após o nascimento do bebê. Além disso, ela explica: "Vamos falar sobre os cuidados com o recém-nascido, desde cuidar do cordão umbilical, banho, troca de fralda, toda essa parte inicial quando o bebê chega em casa. Para a gestante poder aprender e se conscientizar da importância, tanto da amamentação quanto da importância da doação de leite humano".

No curso, serão abordados temas como o pré-natal, o aleitamento materno, a doação de leite e os cuidados com o bebê. As ações visam fortalecer e destacar a importância da doação de leite humano.



Agosto Dourado

A cor dourada faz alusão ao padrão ouro de qualidade do leite materno, que foi definido pela OMS, por ser um alimento fundamental para a saúde das crianças nessa fase da vida, já que possui anticorpos necessários para o desenvolvimento do seu sistema imunológico. Além disso, essa celebração do Agosto Dourado é importante para o incentivo à doação de leite materno, já que bebês prematuros necessitam deste aleitamento.



Programação Agosto Dourado

01/08 – Abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno

Educação em Saúde tema Aleitamento materno e doação de leite humano no térreo do PAM Marechal – 8h às 12h.

Equipe BLH Juiz de Fora, Tutoras do Alimenta amamenta Brasil, Estagiárias do 8° Período de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).



01/08 a 07/08 – Sala de Espera

Tema: Aleitamento materno

Público alvo: Gestantes do Departamento da Mulher e sala de vacinas durante a vacinação de BCG e HEP B (Cultive).

Horário: 15h às 16h30

Local: Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente.



16/08 - Curso de Gestantes

Tema: Pré-natal, Amamentação, Doação de leite materno e cuidados com o bebê.

Horário: 13h

Local: Sinserpu JF - Rua São Sebastião, 780



24/08 - Capacitação Manejo clínico – Aleitamento materno

Horário: 13h às 17h

Local: Auditório Sinserpu JF - Rua São Sebastião, 780

Público Alvo: Profissionais das UBS e Maternidades

Convidados:

Tutoras do Amamenta Alimenta Brasil e Equipe BLH Juiz de Fora SS/PJF – (Principais causas de desmame precoce, fissura mamária /pega correta, ingurgitamento mamário, mastite, obstrução de ductos, massagem /ordenha)

Fonoaudiólogas do Hospital Regional João Penido - Disfunções orais e o manejo na amamentação

