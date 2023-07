Na próxima quarta-feira (26), às 19h, Juiz de Fora recebe com o apoio da empresa Paraibuna Embalagens no encontro mensal do Fórum ESG, o Advogado Especialista em Direito Ambiental e Consultor Jurídico para Mercados de Carbono na Laclima (Latina American Climáticas Lawyers Initiative for Mobilizing Action), André Castilho. O evento gratuito e aberto ao público, acontecerá na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 900, Francisco Bernardino.

Sob o tema "Créditos de Caborno: oportunidades e perspectivas", a finalidade da palestra é uma ação internacional de proteção ambiental para incentivar empresas e organizações, em todo o mundo, a reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa. Além disso, implementar ações concretas de combate ao aquecimento global, preservação de recursos naturais, uso de fonte renováveis, energia limpa, entre outras iniciativas.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

De acordo com o Advogado André, os mercados de carbono representam também uma oportunidade de negócios para empresas e organizações de diferentes segmentos, portes, localização geográfica e estágio de desenvolvimento. “Para além da conformidade ambiental, as empresas poderão transacionar entre si excedentes porventura alcançados na redução das emissões, ou seja, aqueles que conseguirem superar as metas impostas, poderão comercializar o seu “superávit” com aqueles que não atingirem as metas”, explica.

Segundo o Advogado, no Brasil, o tema é trabalhado em desenvolvimento mútuo com empresas, que desperta muitos questionamentos e dúvidas sobre o funcionamento dos créditos de carbono, negociação em plataformas, ainda que os mercados tem avançado a passos largos, existindo uma concreta perspectiva de regulamentação do assunto em âmbito nacional, no curto prazo.

“Diante de um mercado regulado, diversos setores cuja produção é intensiva na emissão de carbono serão afetados, deles sendo exigida a redução gradual e progressiva da emissão de gases de efeito estufa em todo o ciclo produtivo” frisa.

No entanto, para o especialista é um caminho sem volta, “Como não é um tema fácil, tampouco rápido em atingir resultados, as empresas precisam estar por dentro do assunto desde já, a fim de construírem um planejamento de longo prazo e pensar novas estratégias em um cenário de emergência climática” finaliza.



Fórum ESG

O Fórum ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), é uma iniciativa do Moinho que visa estimular o debate, a conexão, o compartilhamento de boas práticas ambientais, sociais e de governança entre as organizações da cidade e região com convidados das empresas parceiras: Ibiti Projeto, Instituto Vivart e Librar, Sebrae, Paraibuna Embalagens, Cesama, Inter Construtora, Nexa e Unimed.