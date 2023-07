Na próxima quinta-feira (3) começa o Festival de Cinema e Gastronomia de Sarandira (SaranCINE 2023) que vai até sábado (5) em Juiz de Fora. Segundo a organização do evento, a programação busca debater, de diferentes perspectivas, as questões socioambientais no país e a importância da conservação da biodiversidade para a promoção da gastronomia local e das tradições culinárias. Para isso, o evento teve como pauta a exibição de filmes de diferentes localidades do país (curtas, médias e longa-metragens) que foram selecionados a partir de um chamamento realizado pelo festival em março de 2023.



De acordo com Carlos Canela, curador e cineasta, essa discussão é fundamental e conta: “Nesse tempo em que vivemos um processo de urbanização desenfreada das grandes e pequenas cidades, é extremamente importante a discussão não só da questão da preservação, da sustentabilidade, da alimentação saudável e da culinária socioambiental, mas, e principalmente, da saúde da população e, consequentemente, da saúde das cidades e do planeta.”



O festival também propõe debates e reflexões com uma programação de mesas entre diretores dos filmes e diversos convidados, além de oficinas, palestras e do concurso “Meu quintal é mais verde” - que dá sequência à proposta do festival em lançar a cada edição uma nova campanha com foco em ações ambientais efetivas, para que o festival não fique apenas atrelado a um discurso.

Confira a programação



Quinta-feira, 3 de agosto

-17h abertura conversa com a comunidade sobre coleta seletiva como ajuda financeira para a restauração da igreja de sarandira

-18h30 mostra dos filmes: O ferro Velho de Cada Dia 27’, Pa'muña 27’ e Mar de Lama 1h13’

Sexta-feira, 4 de agosto

-14h Sarandirando: consciência ambiental em movimento com os estudantes de psicologia do Uniacademia. Coordenação Conrado Pável de Oliveira

-17h debate: produção audiovisual socioambiental convidados: Carlos Canela, Eleika Furtado, Marcos Pimentel e diretores: Fabrício Barros (amantikir) e Pedro Carcereri (Fé pelo Clima)

-18h30 mostra dos filmes: Vó - Marcos Pimentel (filme convidado) 20’, Fé pelo Clima 1h05’, Amantikir 05’30”, Aproveite a Caminhada - um filme sobre café e agrofloresta 29’ e 8 bilhões: Somos Todos Responsáveis 29’

-21h show Verdi de Mello (Pequeri)

-21h30 show Sylvio Rosa e Adrielle Moreira (BH)

Sábado, 5 de agosto

- 8h às 12h oficina de bordado afetivo - com Denise Lima (10 vagas) inscrição prévia

- 8h às 18h oficina desenvolvimento de personagem e narrativas visuais em

desenhos animados (Inhamis studio - jf) - (15 vagas) inscrição prévia

- 11h oficina culinária ambiental "pé no rabo" com chef João Simoncini e cervejaria São Bartolomeu

- 14h debate culinária socioambiental e cozinha mineira como patrimônio cultural com chef João Simoncini, Marianna de Alencar e Souza (Uniacademia) e Nicole Batista (Iepha)

- 15h30 – inauguração da nascente do casarão

- 16h - palestra saneamento rural (tecnologia embrapa) com Marcelo Otenio

- 17h - invasão da Palhaça Magrela (Lá na Lona)

- 18h premiação "Meu Quintal é mais Verde"

- 18h30 mostra dos filmes: Sistemas Culinários da Cozinha Mineira - o milho e a mandioca 10’, Nhãndê kuery mã hi'ãn rivê hê'yn (Não Somos Apenas Sombras) 12’, Cosmovisões 52’, Jaguamerica 01’45” e Sobre Sonhos e Liberdade 01h10’

-21h - palhaça magrela pegando fogo com Deborah Lisboa (Lá na Lona)

-21h30 show - Samba de Colher (JF)





Sarandira

Sarandira é uma comunidade rural pertencente à Juiz de Fora (MG) que já chegou a ter aproximadamente 5 mil moradores no início do século XX, e hoje conta com cerca de 300 habitantes. Com alto índice de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, fruto principalmente de gestões historicamente equivocadas, o distrito ainda guarda, no entanto, importantes referenciais naturais e culturais, como resquícios históricos do extinto ciclo econômico cafeeiro, fragmentos de floresta nativa, fartos recursos hídricos e uma fauna ainda fragilizada.

Assim, maltratada pelo tempo e com a sensação de perdas de referenciais significativos de memória e da estrutura ambiental, surgiu a necessidade da construção de um festival de cinema com foco socioambiental, que permitisse não só um mergulho no que há de mais atual sobre esse tema, mas também estabelecer um diálogo direto com todos os atores envolvidos no processo, de uma forma quase investigativa, para buscar entender, aprender e, sempre que possível, remediar os erros cometidos através dos tempos.

Considerando que um festival socioambiental deve, primeira e primordialmente, educar e formar, envolvendo as pessoas diretamente inseridas no processo, o SaranCINE 2023 é construído e elaborado a partir de demandas e referências que surgiram da população local e visa estimular debates na região que produzam reflexos diretos em seu desenvolvimento ambientalmente sustentável.