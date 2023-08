O 11º AgroFest e 8º Torneio Leiteiro de Vila Almeida começam nesta quinta-feira (3) em Juiz de Fora e o evento ocorrerá no campo de futebol da Avenida Antônio Ribeiro, Bairro Linhares, seguindo até domingo (6). A abertura do evento acontece às 19h20, seguida da retirada do leite dos animais que irão participar da tradicional competição leiteira.



As atrações são gratuitas, incluindo shows, cavalgada e brincadeiras gratuitas para as crianças, esse será realizado no sábado (5) a partir das 14h.

O circuito segue até o mês de agosto, que totalizará 12 festividades. Confira o calendário de eventos aqui.

Programação:

Quinta-feira (03/08)



19h30 - Abertura oficial

20h - Esgota (retirada do leite) dos animais

21h30 - Show com Ricardo e Dadá (Forró)



Sexta-feira (04/08)



8h - Primeira ordenha

20h - Segunda ordenha

22h - Show com Monique e Leonardo

00h - Show com Hugo e Alex



Sábado (05/08)



8h - Terceira ordenha

14h às 17h - Projeto JF Lazer

20h - Quarta ordenha

22h - Show com Pablo David

00h - Show com Leo de Freitas

Domingo (06/08)



8h - Quinta ordenha

12h - Encontro de Cavaleiros e Amazonas

16h30 - Show com Bruno Falcão

19h30 - Premiação do Torneio Leiteiro

20h - Show com Banda Estilo Vip

Tags:

Forró | juiz de fora