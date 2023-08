Neste sábado (5), o Parque Municipal de Juiz de Fora, no bairro Nova Califórnia, recebe o evento "É o Bicho", uma ação que acontece das 9h às 13h, e é aberta ao público de forma gratuita. Na ação será possível ter acesso ao serviço de vacinação antirrábica, que deve ser aplicada em animais a partir de três meses de vida e reforçada anualmente, microchipagem e agendamento para castração. O Canil Municipal também estará no evento realizando uma ação de adoção responsável para os interessados em levar um novo amigo para casa.



O evento também promove a educação humanitária e ambiental com brincadeiras para as crianças e contação de histórias, além de educação para compostagem e doações de mudas, exposição de animais silvestres taxidermizados e orientações sobre crimes ambientais.



No Parque, os cães podem passear por todo o espaço com coleiras guia e é indispensável o recolhimento dos dejetos do pet, não sendo necessária apresentação de carteira de vacinação. Cães das raças Pitbull e suas variações, como Staffordishire, Bull Terrier, American Bully, além do Rottweiler, Fila Brasileiro, Doberman e Mastim Napolitano, devem usar a focinheira, pois são considerados como raças de potencial agressivo, segundo a legislação brasileira.