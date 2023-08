Aberta desde o dia 27 de julho, a exposição “A Natureza Nos Meus Óleos” do juiz-forano Iriê Salomão é considerada um sucesso pelos corredores do Shopping Jardim Norte, localizado na Avenida Brasil, 6345, Bairro Mariano Procópio em Juiz de Fora.



A mostra, que segue disponível até 28 de agosto, para os visitantes mergulharem no universo de cores e emoções. Os registros, inspirados no próprio olhar do artista sobre as cenas das ruas onde mora, no sopé do Morro do Imperador, em Juiz de Fora, são vivenciados em cada pincelada e nas folhas desprendidas das árvores e dos jardins de casas à volta, exaltando a natureza.

Iriê conta, ainda, como foi o seu encontro com a arte no início de sua carreira: “Quando a arte me chamou atenção, eu era muito jovem, sem qualquer noção de material, conhecimento e, tampouco, de estética. Comecei a colorir, quando um amigo e professor me alertou sobre a necessidade de, primeiro, aprender a dominar o desenho, para, depois, pintar”, conta Iriê. Os anos e décadas seguintes foram dedicados ao desenho. “Com a idade chegando, me alertou para uma dificuldade futura e natural em desenhar. É a mãe natureza me convidando ao desafio de mostrá-la através de meus ‘óleos’. Então, há alguns anos, sem abandonar o detalhado desenho, voltei a estudar óleo e pintar o ambiente que existe em nossa cidade”, conclui.

