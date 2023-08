Neste domingo (13), a partir das 16h, o Teatro Solar recebe a atração “Meu corpo é uma banda”, uma criação do grupo Coração Palpita através do Diversão em Cena. O show musical tem duração de 60 minutos, classificação etária de 2 anos e entrada gratuita, com reserva das entradas podendo ser feitas pelo site www.sympla.com.br.



“Meu corpo é uma Banda” é um show interativo e educativo, que incentiva a criatividade e a imaginação das crianças através da música. Conhecido por suas músicas que inspiram valores importantes como amor, respeito e solidariedade, o grupo infantil Coração Palpita apresenta ao público um repertório cheio de ritmo e alegria.



No show, as crianças são convidadas a explorar os próprios corpos como instrumentos musicais, descobrindo novos sons e se divertindo com a música. A ideia é incentivar a criatividade e a imaginação dos pequenos, enquanto promove uma experiência musical interativa e educativa. O Coração Palpita é formado pelos músicos Guto Passarinho (voz, violão e “barulhinhos”), Marina Flor (voz), Leandro Aguiar (voz, guitarra e baixo) e Evaldo Milagres (Bateria, percussão e sax) e já se apresentou em diversas cidades do país.

Acesso e formação de público

Para contribuir com a democratização do acesso à cultura, a Fundação ArcelorMittal atua diretamente em duas vias: a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural. Neste contexto, destaca-se o Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em dez anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 2 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1 milhão de pessoas.