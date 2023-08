A partir da próxima sexta-feira (11), as comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora celebram Santa Clara, uma santa italiana que é patrona da televisão e seguidora de São Francisco de Assis. Confira abaixo a programação:



Igreja Santa Clara - Bairro Milho Branco (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes)

Localização: Rua Ivan Batista de Oliveira, 1115 - Milho Branco

De 8 a 10 de agosto – Tríduo

19h30 – Celebração

Dia 11 de agosto – Sexta-feira – Dia de Santa Clara

18h – Procissão luminosa saindo do pátio da Escola Engenheiro André Rebouças em direção à igreja, onde haverá Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas em todas as noites do tríduo e no Dia de Santa Clara.

Dia 12 de agosto – Sábado

15h – Missa para os enfermos

Dia 19 de agosto – Sábado

17h – Show de prêmios no centro pastoral da comunidade

Igreja Santa Clara – Bairro Santa Paula (pertencente à Paróquia Divino Espírito Santo)

Localização: Rua Maria Luiza Alves, 305 - Santa Paula

De 8 a 10 de agosto – Tríduo

19h – Missa

Dia 11 de agosto – Sexta-feira – Dia de Santa Clara

15h – Missa

18h30 – Procissão luminosa saindo do campo do bairro em direção à igreja, onde acontecerá a Santa Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja São Francisco de Assis – Bairro Alto Bela Aurora (pertencente à Paróquia São Pio X)

Localização: Rua Waltencyr dos Santos, 20 - Bairro Alto Bela Aurora

Dia 11 de agosto – Sexta-feira – Dia de Santa Clara

18h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h30 – Missa festiva seguida de bênção do Santíssimo Sacramento

Igreja Santa Clara – Rio Novo/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

Localização: Bairro Santa Clara

De 8 a 10 de agosto – Tríduo

19h – Missa

Dia 11 de agosto – Sexta-feira – Dia de Santa Clara

18h30 – Missa Solene