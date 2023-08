Estão abertas as inscrições do 2º Literarte - "Por uma educação antirracista". O evento será realizado de 26 de setembro a 6 de outubro de 2023, no Teatro Paschoal Carlos Magno, e reunirá produções de professores de todas as redes de ensino, além e de estudantes da rede municipal de Juiz de Fora. Inscrições vão até o dia 21 de agosto.



Neste ano, o evento pretende estimular inovações e possibilidades na interação entre educação e cultura para o fortalecimento de Juiz de Fora como cidade criativa. Além disso, ele busca fomentar a experiência estética, o despertar criativo e criador, possibilitando múltiplos olhares de estudantes, profissionais e famílias para a realidade em que se vive.

"O tema educação antirracista sinaliza para uma nova forma de educar e pensar os diálogos educacionais estabelecidos no espaço escolar entre professores e estudantes, instigando e proporcionando debates para uma educação que caminhe rumo à decolonialidade, deixando para trás padrões, histórias, pensamentos e epistemologias eurocêntricas", conta a gerente do Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação (DPPF) da SE, Caroline Souza Ferreira.



A 19ª Mostra Professor Também Faz Arte é aberta a professores(as)/artistas de todas as redes de ensino. Na 15ª Mostra Estudantil de Arte, no 1º Fest’EJA e no 2º Colóquio do Programa Arte/Educação da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora, as inscrições devem ser realizadas por professoras(es) da Rede Municipal de Juiz de Fora. As orientações específicas para cada linguagem artística e os links dos respectivos formulários de inscrição estão disponíveis no Edital (arquivo anexo). O caráter artístico dos trabalhos é a exigência principal para a inscrição, além da temática do 2º Literarte: “Por uma educação antirracista”.

Ações que integram o 2º Literarte



A 19ª Mostra Professor Também Faz Arte reunirá produções atuais de professoras(es)/artistas de todas as redes de ensino (formal e informal), voltadas para as áreas de Artes Visuais, Capoeira, Contação de Histórias, Dança, Literatura, Música e Teatro.



A 15ª Mostra Estudantil de Arte reunirá produções atuais de estudantes matriculadas(os) nas escolas municipais de Juiz de Fora, nos Centros de Atendimento Educacional Especializado - CAEE’s e nas instituições parceiras do Município (creches), voltadas para as áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Capoeira, Contação de Histórias, Dança, Música e Teatro.



O Fest’EJA é uma das novidades da edição deste ano do Literarte. O festival celebrará o processo de ensino e aprendizagem das(os) estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), reunindo produções atuais de estudantes e professoras(es) voltadas para as áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Capoeira, Contação de Histórias, Dança, Música e Teatro.



O 2º Colóquio do Programa Arte/Educação da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora compreende a submissão de trabalhos, relatos de experiência e/ou artigos, seguida de apresentações orais por meio de Roda de Conversa, objetivando a interação entre professoras(es) e demais presentes, no debate sobre o entrelaçamento de diversos projetos articulados e apresentados nas edições que integram as ações do Programa Arte/Educação.



Com as Estações de Leitura na Escola, o 2º Literarte estenderá às comunidades escolares as reflexões sobre a temática da Educação antirracista, ampliando a condição de estudantes, professoras(es) e famílias lerem o mundo com olhos da arte, da literatura e de outras manifestações, especialmente as afro-brasileiras.



Confira o edital do evento por aqui.