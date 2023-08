Realizado entre os dias 14 a 24 de agosto, o 14º Torneio Leiteiro de Matias Barbosa acontece na modalidade curral, onde a pesagem acontece diretamente nas propriedades participantes. Segundo a Prefeitura da cidade, em comparação com a última edição, houve um aumento de mais de 60% no número inscritos, com o total de 41 produtores.

A pesagem do leite contará com profissionais do Departamento Municipal de Agricultura e meio Ambiente, EMATER e convidados envolvidos com o campo. Entre as categorias, melhor vaca, com a classificação dos três primeiros lugares e melhor grupo de 3 vacas, com destaque aos três primeiros colocados.

Os resulta final, com a revelação dos três primeiros colocados em cada categoria e a entrega de troféus acontecerá no dia 1ª de setembro.

Durante o período de realização do torneio serão coletadas imagens para um vídeo em celebração a atividade e aos produtores matienses. O Material será veiculado durante a Fest'Agro, que será realizada em setembro.