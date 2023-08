O “17º Torneio Leiteiro e 1ª Copa de Marcha de Valadares” começa nesta quinta-feira (17) em Juiz de Fora e a sua abertura oficial está marcada para às 20 horas. Esse torneio encerra o circuito de eventos agropecuários nas localidades e distritos do município.



As festividades acontecem no campo de futebol do distrito e seguem até domingo (20) com atrações gratuitas. O torneio conta também com shows, encontro de cavaleiros e copa de marcha.

No local também haverão brincadeiras gratuitas para as crianças que será realizado no sábado (19) a partir das 14h.

Torneio Leiteiro das Campeãs

Somando com a edição de Valadares, totalizará 11 Torneios Leiteiros e um Encontro de Cavaleiros e Amazonas, que foram realizados em diferentes locais de Juiz de Fora, e para fechar com chave de ouro, será realizado o Torneio Leiteiro das Campeãs com programação gratuita entre os dias 7 e 10 de setembro, no Estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio (Complexo Esportivo Moacyr Toledo).

Confira a programação completa do Torneio de Valadares:



Quinta-feira (17/08)



14h - Chegada dos animais

18h - Esgota (retirada do leite) dos animais

19h - Missa

20h - Abertura oficial

21h - Show com Brilho do Forró

22h30 - Show com Alexandre Dias



Sexta-feira (18/08)



7h - Primeira ordenha

19h - Segunda ordenha

20h - Show com a Só Quirino

21h30 - Show com Dj Kallô

23h - Show com Alan e Alisson

01h - Show com Os Pereirinhas

Sábado (19/08)



7h - Terceira ordenha

10h - Copa de Marcha

14h às 17h - Projeto JF Lazer

15h - Show com Marcos Paulo

19h - Quarta ordenha

20h - Show com Bruna França

22h - Show com Luka e Rafael

00h - Show com DJ Célio Negrão

01h - Show com Renan e Christiano



Domingo (20/08)

7h - Quinta ordenha

12h - Encontro de Cavaleiros e Amazonas

14h - Show com Gabi Gabizoca

16h - Entrega das premiações aos produtores

17h - Show com Hiel

19h - Show com Estilo Vip