No próximo fim de semana, durante os dias 19 e 20 de agosto, acontece a segunda edição do "Slan Fixe, UAI". Esse evento reune representantes de sete países estrangeiros no Anfiteatro João Carriço, localizado no Paço Municipal, Avenida Rio Branco 2.234, Centro, a partir das 14h.



Segundo a Funalfa, evento é uma iniciativa da Confraria dos Poetas e a ideia é promover o encontro entre slammers de nações com língua lusófona (que têm como idioma materno a Língua Portuguesa), da Galícia (Espanha) e da Venezuela com poetas juiz-foranos campeões ou representantes de slams organizados em Juiz de Fora e região. O “Slam Fixe, Uai” terá transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo Youtube da Confraria dos Poetas.

Os poetas estrangeiros confirmados são:

- Cabuça - Angola

- João Borges Namelo - Moçambique

- Marina Campanatti - Portugal

- DJ Huba – Portugal ("Todo Mundo Slam")

- LDI Winner - Cabo Verde

- Baciro Balde - Guiné Bissau

- Inés Mosquera Costa – Galícia/ES

- Jecker Valdor – Venezuela



Já Juiz de Fora será representada na batalha de poesia por Marcelly Rayane, Dankro, King, Juh Santos, 2L e Laura Pavão. Cassiane Vitória soma como participante da cidade vizinha de Santos Dumont e Wallace Poeta entra como representante de Bicas.

O presidente da Confraria dos Poetas, Éric Meireles, explica que a gíria Fixe é usada em todos os países de língua lusófona e significa legal. Já o Uai é uma interjeição mineira, e também do país africano Guiné-Bissau, usada para demonstrar espanto e surpresa ou admiração e carinho, como no caso do nome do Slam: “Ao juntar o Fixe e o Uai transformamos Portugal, África, Brasil e Galícia em um só mundo, em um só deleite. Nosso uno é diverso, como são diversas a língua portuguesa e suas variantes distribuídas em mares e continentes afora. O respeito à diversidade cultural e linguística é o que moverá nosso ‘Slam Fixe, Uai’.”