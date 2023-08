Na próxima edição do Domingo no Parque, um evento gratuito que acontecerá no dia 20 de agosto, o Parque Municipal de Juiz de Fora continua a comemoração do mês dos pais com atividades de desenho e pintura, trilha guiada, contação de histórias e ponto de coleta de embalagens plásticas. Confira a programação:





9h às 12h - Atividades de desenho e distribuição de brindes na coleta de embalagens plásticas

10h- Trilha orientada pela Sesmaur

11h - A Escola Kumon oferece uma contação de histórias

12h - Encerramento