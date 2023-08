Após seis anos sem a Semana do Folclore de Matias Barbosa, o município volta a realizar o evento. Por meio da Prefeitura, o Departamento de Educação realizará entre os dias 23 a 25 de agosto a tradicional semana, onde participam estudantes de diversas idades, com apresentações ricas em tradições locais e no Folclore brasileiro.

Assim como nas edições anteriores, o evento será realizado na quadra da Associação Atlética Matiense, no Centro, com entrada gratuita ao público. O espaço volta a receber as famílias matienses que vibram com a participação de seus filhos entre outros entes envolvidos na iniciativa.

Programação:

Dia 23/08 – Quarta-feira

19h30 – Abertura com apresentação de Gilson Dorico

Apresentações das seguintes escolas:

- Creche Municipal Izar do Couto Mendonça com “Brincadeiras e Cantigas” (Pano Encantado);

- Escola de Educação Infantil Renata Teixeira Bastos com

“A Saia da Boneca”;

- E.M. Orlinda de Albuquerque Castro com “Dança do Frevo”.

Dia 24/08 – Quinta-feira

Início às 19h30 – Apresentações das seguintes escolas:

- E.M. Marieta Miranda Couto com “A Dança do Carimbó”;

- E.M. Lucy de Castro Cabral com “A Permuta dos Santos”.

Dia 25/08 – Sexta-feira

Início às 19h30 – Apresentações das seguintes escolas:

- Escola Recrear com “A Dança da Fita e A Dança da Saia”;

- E.M. José Maria Amâncio com as danças “ Maculelê" e Samba de Roda;

- E. E. Cônego Joaquim Monteiro com “A Dança do Carimbó”.