Nesta quarta-feira (23), a galeria Arte Tronco, localizada na Rua José Lourenço - 464, Bairro São Pedro, recebe a exposição “A Secreta Geometria da Natureza” às 20h, com cerca de 10 obras que englobam diversas fases do artista plástico Paulo Symões. A apresentação ficará disponível até o dia 23 de setembro.

Segundo o artista, a mostra é uma continuação da sua última exposição individual, no Centro Cultural dos Correios, Rio de Janeiro, cidade em que reside desde jovem. Porém, foi na cidade de Juiz de Fora, em meados dos anos 60, que Paulo iniciou sua carreira ao ganhar uma medalha de prata no salão de arte promovido pelo município. Essa participação foi a primeira de muitas mostras em centros culturais pelo país. Sobre isso, ele afirma que em todas as exposições que realiza, faz questão de se apresentar como um artista mineiro, de Juiz de Fora: “Sou completamente ligado à cidade e sempre serei”, afirma.

FOTO: Divulgação - Paulo Symões

Trajetória do artista

Ao relembrar o início dessa jornada artística, Paulo Symões conta que Juiz de Fora era uma cidade feita majoritariamente por casas com quintais e canteiros bem no centro da cidade, como na rua Oscar Vidal, onde morava com seus pais e oito irmãos. Foi ali, observando plantas e folhas, que nasceu a investigação pelas formas enigmáticas da natureza.

O talento do artista conquistou renomados críticos de arte e professores que escreveram sobre sua técnica e trabalhos. Um dos exemplos ficou registrado nas palavras do crítico Walmir Ayala que destacou que Paulo Symões agiu muito acertadamente quando procurou usar, como forma de expressão da sensualidade que depreende de sua obra, o mundo que o rodeava: os vegetais, em abundância no jardim e no quintal de sua casa. “Sua identidade maior tem sido as técnicas gráficas além do uso de tinta a óleo e da tinta acrílica. Mas o que sobressai, sem dúvida de sua amostragem, é o desenhista, e especialmente o botânico empírico que se debruça sobre as plantas de seu jardim, extraindo disso uma experiência exemplar”, destacou Ayala.

FOTO: Divulgação - Paulo Symões traz a Secreta Geometria da Natureza a Juiz de Fora

Ao Portal, Paulo conta que espera reencontrar amigos de Juiz de Fora e com seu público. “Já fiz algumas exposições na cidade que obtiveram sucesso e foram muito bem recebidas. Mas já faz cerca de 10 anos que não apresento minhas obras em Juiz de Fora. Então, espero reencontrar meu público e agradar a outras pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho", conta.