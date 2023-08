No dia 12 de setembro, às 14h, o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) promove o workshop “Marcas e Patentes”. Esse é um evento aberto ao público e aborda temas como os conceitos de marca e patente, o que pode ser patenteado, requisitos, vantagens, críticas e abrangência das patentes, acordos internacionais, carta patente, registro e natureza das marcas. Para se inscrever, basta acessar esse site até o dia do evento.



Conheça as convidadas

Ana Carolina Vidon, gerente do Núcleo de Inovação Tecnológica do Critt, e Nádia Raposo, professora titular da UFJF e coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Inovação em Ciências da Saúde (NUPICS), serão as convidadas para ministrar o workshop.

Nádia acredita que no Brasil grande parte das pesquisas inovadoras é gerada nas universidades públicas e, portanto, conhecer sobre como proteger e garantir a anterioridade sobre estes saberes é imprescindível: “No caso de empreendedores visionários, não vale a pena investir em estratégias para o seu negócio, sem antes protegê-las. Tais ações são fundamentais: maior credibilidade no mercado, fidelização de clientes, exclusividade de exploração comercial temporária no território, maior potencial de atração de investidores, dentre outros”, pontua.