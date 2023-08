Realizado entre os dias 7 e 10 de setembro, o Torneio Leiteiro das Campeãs conta com stand do Arranjo Produtivo Local do Queijo Minas do Caminho Novo com exposição e comercialização dos queijos produzidos pelos participantes do APL em Juiz de Fora. A feira funcionará de sexta-feira (8), a domingo (10), das 8h às 13h, e o público vai poder adquirir quitandas, doces, mel, verduras e legumes, alimentos orgânicos e sem glutén, artesanatos, entre outros segmentos. O estande do APL funcionará nos mesmos dias, das 8h às 18h, no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.





Para Ludmila Bandeira, gerente do Departamento de Apoio à Produção Sustentável da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), essa é uma oportunidade para o público conhecer o trabalho dos produtores de diversas regiões de Juiz de Fora, principalmente da zona rural. "Além disso, a produção de queijos ocupa grande espaço na economia e desenvolvimento da região, por isso o APL dá destaque a este produto que precisa ser cada vez mais visto, valorizado e consumido. Convidamos todas e todos a conhecer e desfrutar dessas iguarias que só aqui em Juiz de Fora e cidades vizinhas tem”, ressalta.



O evento tem entrada gratuita e promete programação diversa como shows, competição leiteira e Rua de Brincar Especial.

A festividade fecha o circuito dos 11 torneios leiteiros e um encontro de cavaleiros e amazonas realizados nos distritos e localidades, durante os meses de junho a agosto.