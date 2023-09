O Rua de Brincar marcará presença no Torneio Leiteiro das Campeãs. A edição especial acontece no próximo sábado (9) de 8h às 12h, no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio (Complexo Esportivo Moacyr Toledo). O evento contará com diversas atividades e brincadeiras, como brinquedos infláveis, cama elástica, parquinho, totó, ping pong, desenhos para colorir, recreação e pintura de mão.

O Palhaço Faísca estará presente, animando a criançada com diversas brincadeiras. Às 9h, a Companhia Afro Mix promoverá um aulão de dança. Já às 10h, haverá roda de capoeira com o grupo Aimberê. A população poderá realizar avaliação antropométrica e receber orientações sobre alimentação e estilo de vida saudável, com os alunos de Nutrição da Universo, que também realizarão atividades lúdicas para crianças e adolescentes. Já os alunos de Odontologia do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora darão orientações sobre saúde bucal.

Torneio Leiteiro das Campeãs

O Torneio Leiteiro das Campeãs acontece a partir desta quinta-feira (7) e vai até domingo (10), no estacionamento do Estádio Municipal, com entrada pela Rua José Appolônio dos Reis e conta com uma extensa programação. Confira abaixo.

Confira a programação completa:



Quinta-feira (7)

7h - Primeira ordenha

13h - Segunda Ordenha

19h - Abertura oficial

20h -Terceira Ordenha

21h - Show com Ousa Samba

23h - Show com Leo de Freitas

Sexta-feira (8)

7h - Quarta ordenha

13h - Quinta ordenha

20h - Sexta ordenha

21h - Show com Leo de Freitas e Fabiano

23h30 - Show com Banda Relux

1h - Baile do DJ Scooby



Sábado (9)

7h - Sétima ordenha

8h às 12h - Rua de Brincar

13h - Oitava ordenha

16h - Show com Estilo Vip

20h - Nona ordenha

22h - Circuito Sertanejo (Show com Edson e Gabriel, Pablo David, Luka e Rafael, Flávia Viana)

00h30 - Show com Renan e Christiano

02h30 - Show com DJ Morango



Domingo (10)

7h - Décima ordenha

11h - Premiação dos Produtores Campeões

13h - Show com Monique e Leonardo

15h - Show com Fuxico e Xaveco

18h - Circuito de Pagode (Show com Alquímia, Bazuka, Só de Sacanagem)

20h - Show com Fabrício e Gabriel