Juiz de Fora recebe neste próximo domingo (10), ás 16h o espetáculo “Casa Caramujo” no Teatro Solar, localizado na Avenida Presidente Itamar Franco, 2104, Bairro São Mateus. O evento promovido pelo programa Diversão em Cena, faz parte da fundação ArcelorMittal. O projeto busca contribuir com a democratização do acesso à cultura levando atrações culturais. O espetáculo gratuito e com duração única de 55 minutos, mantém a classificação indicativa para crianças acima de 6 anos.

Sobre a peça Casa Caramujo



Ao perceber que poderá perder a mãe doente, um menino enfrenta a “Dona Morte” e consegue aprisioná-la dentro de uma casa de caramujo, que havia sido deixada pelo seu dono (Caramujo) para se banhar. Quando retorna para casa, encontra sua mãe bem, mas, aos poucos, eles e todos os moradores do lugar começam a se deparar com um fato: ninguém consegue mais colher frutos, legumes, verduras e pescar. Aprisionada, a morte deixa de agir e ninguém mais consegue se alimentar, quebrando, assim, o ciclo da vida. O menino então precisa mergulhar no fundo das águas e resgatar a dona morte para a vida voltar ao normal.