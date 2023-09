Vozes no Cotidiano é a próxima apresentação do projeto Palco Central, que acontece na terça-feira (12), no Cine-Theatro Central. O espetáculo propõe contar a história do samba através da poesia, em um repertório eclético, pautado em temáticas do cotidiano. Com produção de Márcia Neves, o evento traz ao palco do teatro Wanderson Nascimento (surdo e voz), Ivan de Castro da Silva Junior (cavaquinho), Paulo Vitor Ananias (pandeiro), Diego Sinfronio Muniz Pereira (reco-reco) e Ícaro Renault de Medeiros (poeta).

Segundo a produção do evento, a proposta é fazer a junção do samba com a literatura periférica de artistas negros (compositores e interpretes) do Brasil e do município,

intercalando a poesia marginal com o samba, criando o espaço para a expressão cultural presente na periferia.

Por meio de uma apresentação que transita entre diferentes linguagens, o grupo busca despertar o olhar crítico para a discriminação racial e as desigualdades sociais.

A entrada para assistir ao espetáculo é pela portaria lateral, localizada na Galeria Azarias. Entrada é franca e os ingressos limitados a 120 pessoas, com retirada na recepção do teatro. Devido ao feriado da independência, a retirada poderá na própria terça-feira (12), das 9h às 12h, e das 14h às 17h.