No final deste mês, dia 30 de setembro, Juiz de Fora vai receber o espetáculo “Para Lennon & McCartney - os Beatles e o Clube da Esquina”, no Teatro Paschoal Carlos Magno. A banda, formada por sete cantores instrumentistas influenciados pelas eternas canções dos Beatles e do Clube da Esquina, prometem um show que celebra e revive a interseção entre os repertórios do quarteto de Liverpool e do movimento nascido em Belo Horizonte – que representa, sobretudo, uma ode à música e à amizade.



Sobre a banda

Desde a sua estreia, em abril de 2017, o PL&M lotou casas como Blue Note Rio, Teatro Rival, Imperator, Teatro Riachuelo Rio, Teatro Claro Rio, Centro da Música Carioca Artur da Távola, além do Cine Theatro Brasil, em Belo Horizonte, e Teatro Claro SP, na capital paulista. Houve ainda temporadas na Casa de Cultura Laura Alvim, Sala Baden Powell, Teatro Café Pequeno e Parque das Ruínas.

Em sete shows, o PL&M recebeu a participação especial de Márcio Borges, um dos criadores do movimento e grande letrista do Clube da Esquina.

A influência dos Fab Four na obra de Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, Flavio Venturini, entre outros, é direta e marcante. Entre as várias regravações, temas, trechos e títulos, é de saltar aos ouvidos a quantidade de citações melódicas e harmônicas presentes no cancioneiro dos talentosos mineiros, que, sem perder a originalidade, fazem coro e se inspiram nas geniais criações de John, Paul, George e Ringo.