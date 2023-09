Em outubro, de sexta-feira (6) a domingo (8), Juiz de Fora vai receber o "Harmoniza - I Festival de Vinhos e Queijos do Caminho Novo", das 14h às 22h, com entrada gratuita. Este evento tem a proposta de oferecer a oportunidade de conhecer, degustar e comprar queijos fabricados na região, a preço de custo, e ensinar como harmonizá-los com diversos tipos de vinhos.



O Festival também conta com espaço kids, música ao vivo com shows de artistas locais, bares, cervejaria e área gastronômica com dois restaurantes. O público poderá participar de workshops gratuitos com enólogos, sommeliers e laticinistas para especialistas e leigos no assunto. A inscrição para o curso sobre harmonização de queijos e vinhos da região será feita na hora.

FOTO: EPAMIG - Harmoniza no Jardim Norte - I Festival de Vinhos e Queijos do Caminho Novo

Com programação que contam com diversos prêmios, o evento também terá o Bingo do Queijo, onde adultos e crianças poderão brincar, juntos, enquanto o locutor do bingo conta tudo sobre os kits completos dos produtores locais e da região, que serão sorteados na dinâmica.

Segundo a organização do evento, a comercialização será feita não apenas com produtos embalados, mas também em pequenas porções para que os consumidores possam conhecer e saborear as combinações, durante os três dias de festival.



Confira a programação

14h – Início do Evento

15h às 19h30 – Workshop Harmoniza (30 minutos de apresentação, com intervalo de 30 minutos para dúvidas e informações)

19h30 às 21h30 – Show ao Vivo

22h – Encerramento

*O Festival, o Bingo do Queijo e o espaço kids funcionarão durante todo o evento.

** O evento contará com música no palco durante toda sua realização. Em breve, a programação musical será divulgada.



