Na próxima quinta-feira (12), Dia das Crianças, Juiz de Fora vai promover uma Oficina de Mangá gratuita no Beco da Cultura, localizado entre a Biblioteca Municipal Murilo Mendes e o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, na Praça Antônio Carlos, Centro. O evento acontece de 14h às 17h, é gratuito e disponibiliza 12 vagas para crianças e jovens com idades entre 6 e 18 anos. As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (32) 98414-4285.

Segundo a organização, o objetivo do projeto é incentivar a criatividade a partir do contato com técnicas de desenho e arte finalização. A oficina será ministrada pelo cartunista Rafael Dantas, que é formado em Gravura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atua como professor de Xilogravura no CCBM, além de ser ilustrador de livros e quadrinhos autorais. Não é necessário ter experiência anterior em desenho e todo o material necessário será fornecido no local.