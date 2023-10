Durante os dias 25 e 29 de outubro, Tiradentes, a cidade histórica mineira, recebe a 4ª Edição da Feira Literária de Tiradentes (Fliti), com uma programação gratuita e diversa que envolve a presença de mais de 80 escritores, lançamentos de livros, atividades para adultos e crianças, além de 35 editoras com títulos a preços acessíveis. Neste ano, o escritor homenageado é o mineiro Fernando Sabino que, se estivesse vivo, estaria completando cem anos.

De acordo com Cristina Figueiredo, idealizadora e diretora do projeto, a proposta é incentivar a leitura, promovendo mais que apenas o acesso à literatura. A realização foca em proporcionar o contato entre leitor e autor, programações divertidas e atividades literárias, expandindo o universo que antes apenas cabia na palma das mãos.

“Ninguém na Fliti sai sem um livro na mão”, afirma Cristina, devido aos empréstimos de livros gratuitos do ônibus biblioteca. Segundo a organização do evento, essa premissa é atendida com a presença das editoras que estarão presentes, vendendo livros a preços populares, e o tradicional ônibus biblioteca itinerante para empréstimo gratuito de mais de dois mil livros.

A feira acontecerá simultaneamente em quatro espaços diferentes: Praça da Rodoviária, Centro Cultural Yves Alves, Largo das Forras e Largo das Mercês, onde ficará o ônibus biblioteca itinerante. Nos locais, também terão diversas atividades para as crianças, como contação de histórias, apresentações artístico-literárias e exposições de filmes.

A 3a edição da “Roda Ilustrada”, idealizada pelo premiado artista gráfico Roger Mello, acontecerá na Praça da Rodoviária e contará com a participação de renomados ilustradores da atualidade, como Daniel Kondo, responsável pela curadoria da mesma, juntamente com o próprio Roger Mello.

Curadoria e organização

Cristina também explica que a feira conta com quatro importantes curadores para apresentar as maiores novidades em presença de autores, lançamentos de obras e atividades: a carioca Isa Pessoa, o gaúcho Volnei Canônica, curador do edital de novos escritores, os artistas gráficos Roger Mello de Brasília e o gaúcho Daniel Kondo. A organização, juntamente com a curadora Isa Pessoa, já confirmaram a presença de mais de 80 escritores, como Ruy Castro; Nelson Motta; Antônia Pellegrino; Eliana Alves Cruz; Daniel Kondo; Heloisa Seixas; Heloisa Teixeira; Helio de La Peña; Maria Ribeiro; Martha Medeiros; Mary Del Priori; Rui Oliveira; Thalita Rebouças, Rafael Gallo; Rose Marie Inojosa; Léo Cunha e Olavo Romano, entre outros.