No próximo sábado (21), das 9h às 14h, o Moinho, localizado na Zona Norte da cidade, vai receber um evento dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher. Esse projeto, realizado através do Grupo Mulheres do Brasil com apoio de diversas instituições da cidade, busca promover atividades que abordam temas como a prevenção dos cânceres de colo do útero e de mama, além de celebrar o protagonismo feminino em diversas esferas.



Entre as atrações, stands de cuidados com a saúde oferecerão orientações importantes, proporcionando aos participantes informações sobre prevenção e rastreio dessas doenças, além de promoverem a prática do autocuidado. E ainda, para animar o público presente, haverá apresentação das Divas do Kangoo, um grupo dedicado à dança e fitness.

No local, a Ascomcer também marcará presença com o Ascomóvel, um micro-ônibus que oferece serviços móveis de orientação, educação e promoção de saúde. A solidariedade também está na programação, com uma arrecadação de lenços pelo grupo "Loucas por Pedal". E para as crianças, o evento contará com algodão doce, pipoca e um pula-pula.

O Moinho fica localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900.

Empreendedorismo feminino

FOTO: Divulgação - Outubro Rosa: Feira solidária promove conscientização

Através do projeto de extensão do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE), no local terá uma feira de produtos artesanais das próprias participantes. Da venda de panos de prato a bijuterias em crochê, doces a produtos personalizados, a feira será uma oportunidade de apoiar o empreendedorismo feminino local.

O MEE busca oferecer um atendimento holístico para mulheres de baixa renda, abrangendo desde cursos gratuitos até acompanhamento psicológico e jurídico. A proposta é capacitar e empoderar mulheres, auxiliando em sua inserção no mercado de trabalho.