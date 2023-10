Neste sábado (21), a Universidade Federal de Lavras recebe o grupo juiz-forano Caravana de Histórias com a peça "Pedepoesia" no anfiteatro do Departamento de Educação da instituição. Às 10h, o espetáculo será apresentado para crianças do Colégio de Aplicação do Núcleo de Educação da Infância (Nedi) da Universidade, já às 14h será apresentado encerrando o Encontro de Contadores de Histórias em um evento aberto ao público.

A companhia é composta por professoras e professores da Rede Municipal de Juiz de Fora que irão participar do 4º Encontro de Contadores de Histórias (ECONTHI), um evento promovido pelo Núcleo de Estudos em Linguagem, Leitura e Escrita (Nelle) da Universidade Federal de Lavras (Ufla). Segundo o diretor da Caravana, o professor Cristiano Fernandes, participar desse evento significativo para a arte de contar histórias é de fundamental importância para o grupo, que elege as narrativas como ponto de partida e também de diálogos com outras linguagens artísticas: "Estamos muito felizes pelo convite da organização do evento e a expectativa é grande para trocar experiências com todos os participantes e com o público que irá nos assistir”.

O 4º Encontro de Contadores de Histórias (ECONTHI) acontece de 19 a 21 de outubro e traz como proposta uma reflexão sobre o “Contar, ler e encantar com histórias: da variedade à diversidade de práticas”. A programação conta com mesas redondas, apresentação de trabalhos e oficinas que tematizam a arte narrativa e a leitura literária a partir da pluralidade de ações e mediações da contação e da leitura. O evento é híbrido e as conferências acontecem on-line, com transmissão pelo canal da NELLE/UFLA no YouTube.





Sobre o Grupo

O grupo “Caravana de Histórias" compõe uma das ações do “Programa Arte/Educação da Rede Municipal” e é desenvolvido pelo Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação, por meio da Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania, sendo um desdobramento da proposta de formação continuada “Leitura e Contação de Histórias”, iniciada em 2014 com o intuito de estimular a prática artística da contação de histórias no cotidiano das escolas.

De 2015 a 2019, o grupo montou quatro espetáculos: “Se Bicho eu Pudesse ser”, “Velhos Tempos de mim: saberes e sabores da infância”, “Quer Saber se Quero Outra Vida?” e “Pedepoesia”. Essas montagens foram apresentadas no Centro de Formação do Professor, em escolas, festivais de teatro e outros eventos culturais de Juiz de Fora e da região.

Desde então, o grupo conta, canta e interpreta histórias, contos, canções e poemas, fazendo um passeio lúdico pelo mundo da literatura e de outras artes, com magia e encantamento. A partir de 2020, devido à pandemia, o grupo começou a se apresentar em lives no seu perfil no Instagram (@caravanadehistorias) e no canal da Secretaria de Educação no YouTube.