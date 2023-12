O Forró, considerado um dos ritmos mais populares do Brasil, é comemorado nacionalmente na próxima quarta-feira (13), data de nascimento do cantor, compositor e sanfoneiro Luiz Gonzaga, O Rei do Baião, que é um dos mais representativos artistas do gênero. Para celebrar a data, a Praça Antônio Carlos (PAC), localizada na região Central de Juiz de Fora, vai promover shows musicais gratuitos a partir das 17h. O evento acontecerá concomitantemente à Feira Noturna, no mesmo horário.



Para dar início ao show, às 17h, o multiartista Marcus Amaral se apresentará cantando os sucessos de Elba Ramalho, Dominguinhos, Genival Lacerda e Gonzagão. A sua ideia é promover uma interação com o público, inclusive convidando as pessoas a participarem do show, "como em um grande karaokê,” revela.

Já às 19h, quem sobe ao palco é a banda juiz-forana Maracaju de Gaveta, que promete agitar a noite com hits de artistas de renome e composições autorais. Esse grupo foi formado em agosto de 2022, com o nome Forró do Berilo, trazendo a proposta de fazer um forró diferente. Adotando o nome atual, o sexteto ganhou projeção circulando por casas de show de Juiz de Fora e região. Apresentando-se como uma “banda tropicalmente dançante e refrescantemente encantante”, a Maracaju de Gaveta é formada por Thalles Oliveira da Silva, Lucas Monteiro Nogueira Guida, Berilo de Oliveira Santos, Bruno de Padua Oliveira Vieira, Pedro Alfeld dos Reis e Emerson Gonçalves Dias.

Encerrando a festa, a DJ Monike apresenta sua performance a partir das 21h.