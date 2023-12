Shows do saxofonista Lubae, da cantora Marina Menezes e o lançamento da HQ “Murilo Brasiliensis”, de Vitor Knop marcam a programação noturna especial, com entrada gratuita, promovida pelo Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) ao longo desta semana. Os eventos ocorrem nas noites de terça-feira a quinta-feira, entre os dias 12 e 14 de dezembro.

Na terça-feira, 12 de dezembro, às 19h, o MusicaMAMM recebe o saxofonista Lubae, pseudônimo artístico de Luan Ferreira. Lubae, um estudante do Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano (CEMHFA), apresentará um repertório variado que reflete sua trajetória musical. Ele é fundador da Banda Musical de Santa Bárbara e integrante do projeto Big Band Jazz JF e da Orquestra-Escola CEMHFA.

Na quarta-feira, dia 13, às 20h, a cantora Marina Menezes se apresentará. Também aluna do CEMHFA, Marina começou sua jornada na música aos 11 anos, no Coral da Igreja São Mateus. Desde então, pratica o canto e busca aprofundar-se nos estudos com o objetivo de aumentar seu repertório cultural. Ambas as apresentações são recitais de formatura dos músicos no CEMHFA.

Finalizando a programação especial, na quinta-feira, dia 14, às 19h, o museu sedia o lançamento da história em quadrinhos “Murilo Brasiliensis”. Financiado pela Lei Murilo Mendes – Lei Municipal de Incentivo à Cultura, promovida pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o quadrinho interativo explora a vida do poeta juiz-forano Murilo Mendes. A obra conta com ilustrações de Vitor Knop, roteiro de Thiago Lopes, projeto gráfico de Lucas Dutra e idealização e produção por Gabriele Teodoro.

A programação completa será realizada no MAMM, na Rua Benjamin Constant, 790, Centro de Juiz de Fora.