Neste final de semana, o Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) encerra a série de eventos que tem sediado ao longo de 2023. Nesta sexta-feira (15), o espaço recebe estudantes do Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano, para a realização de uma apresentação musical, a partir das 14h. A performance conta com o acompanhamento especial do professor de flauta transversal Estevão Teixeira e do pianista Cacáudio. Em seguida, os aprendizes farão um passeio ao redor do segundo lago, junto com a plateia.

Outra opção para quem deseja relaxar e se conectar com a natureza, são as orientações sobre aromaterapia com Luana Oliveira e aula de yoga com a professora Aline Siqueira, que serão oferecidas no domingo (17), das 9h às 11h. O momento de reconexão também contará com sorteio de brindes, incluindo spa facial e produtos de beleza. As duas atividades de domingo ocorrem no deck do segundo lago do Jardim e é sugerido que cada participante leve seu próprio tapetinho ou outro material para o conforto do corpo na prática de yoga, no contato com o piso de madeira.

Todos os eventos são gratuitos, sem inscrição e abertos ao público em geral.

Eventos e funcionamento de fim de ano





Nas duas últimas semanas de 2023, o Jardim terá funcionamento alterado: estará fechado nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro, além dos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, que caem em uma segunda, dia em que não há abertura ao público.

Nos outros dias, de 19 a 22 e de 26 a 29 de dezembro, o funcionamento seguirá normalmente, das 8h às 17h, com última entrada até 16h. A visitação é gratuita, e é permitido fazer piquenique.

Apresentação musical dos estudantes do Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano

Sexta-feira (15), às 14h

Jardim Botânico - Rua Coronel Almeida Novais, número 246 - Santa Terezinha.

Entrada gratuita

Aula de yoga e orientações sobre aromaterapia

Domingo (17), das 9h às 11h

A atividade será realizada no deck do segundo lago do Jardim Botânico - Rua Coronel Almeida Novais, número 246 - Santa Terezinha

Entrada gratuita