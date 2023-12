Para celebrar os 18 anos de fundação, o Museu de Arte Murilo Mendes da Universidade Federal de Juiz de Fora (MAMM/UFJF) apresenta, na galeria Retratos Relâmpago, a exposição Convergências: o real e o poético. A entrada é gratuita.

Orientada pela pesquisa de Arlindo Daibert sobre Murilo Mendes, a mostra pode ser visitada na galeria Retratos Relâmpagos e reúne também obras incorporadas ao acervo do museu ao longo da história.

Segundo a UFJF, a escolha de rememorar Daibert neste momento se deu, principalmente, por dois motivos: em 2005, a primeira exposição do MAMM/UFJF – O poeta colecionador – foi norteada pela análise do artista sobre a coleção muriliana; além disso, 2023 marca 30 anos da morte dele.

Em 1993, no dia do aniversário e poucos dias antes da morte, Daibert “desliga-se do affaire Murilo Mendes”, conforme pode ser lido no livro Diários: excertos, publicado pelo Selo MAMM em 2018.

Outras convergências

Este ano também completa 30 anos do lançamento do livro Territórios/conjunções, poesia e prosa críticas de Murilo Mendes, do poeta e pesquisador Júlio Castañon Guimarães. Nele, estão incluídos textos inéditos do escritor juiz-forano no Brasil. O pesquisador também esteve envolvido em uma série de publicações sobre a produção de Daibert.

Convergências: o real e o poético apresenta, também, uma série de obras de arte adquiridas pelo museu ao longo destes 18 anos. Esses trabalhos chegaram ao MAMM/UFJF a partir de doações realizadas pelos próprios artistas e por meio de editais realizados pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e outras instituições.

Serviço

Exposição: Convergências: o real e o poético

Artistas participantes: Arlindo Daibert, Flavio Motta, Helio Siqueira, Jorge dos Anjos, Leonino Leão, Marco Magalhães, Omar Franco, Renina Katz e Ricardo Cristofaro

Local: Galeria Retratos Relâmpago, Museu de Arte Murilo Mendes

Endereço: Rua Benjamin Constant, 790

Visitação: de terça a sábado, das 9h às 18h; domingos e feriados, das 13h às 18h.

Excepcionalmente, o MAMM/UFJF estará fechado nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro