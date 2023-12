Neste final de semana, as Igrejas e paróquias de Juiz de Fora celebram o Natal. A diferença deste ano, segundo a organização, é que neste domingo (24) a Igreja também vai comemorar o 4º Domingo do Advento, junto à Véspera de Natal.

Confira as programações:

Catedral Metropolitana – Centro

Endereço: Rua Santo Antônio, 1201 – Centro

Domingo (24)

07h, 08h30, 10h* e 12h – Missas do 4º domingo do Advento

20h* – Missa da Vigília do Natal

Segunda-feira (25)

07h, 08h30, 10h, 12h, 16h, 18h* e 19h30 – Missas de Natal

*Celebrações presididas pelo Arcebispo

Igreja São Sebastião – Centro

Endereço: Praça Hermenegildo Vilaça, s/nº – Centro

Domingo (24)

7h30, 9h e 11h – Missas do 4º domingo do Advento

18h30 – Missa da Vigília de Natal

7h30, 9h e 11h – Missas do 4º domingo do Advento 18h30 – Missa da Vigília de Natal Segunda-feira (25)

7h30, 9h e 18h30 – Missas de Natal

Paróquia Bom Pastor – Bom Pastor

Endereço: Praça Dr. João Tostes, s/nº – Bom Pastor

Sábado (23)

17h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

19h30 – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora da Visitação

17h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz 19h30 – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora da Visitação Domingo (24)

8h – Missas do 4º domingo do Advento nas Igreja Nossa Senhora de Guadalupe e São José

10h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

19h – Missas da Vigília de Natal na Matriz e na Igreja São José

8h – Missas do 4º domingo do Advento nas Igreja Nossa Senhora de Guadalupe e São José 10h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz 19h – Missas da Vigília de Natal na Matriz e na Igreja São José Segunda-feira (25)

19h – Missa de Natal na Matriz

Igreja Santa Maria Eufrásia – Alto dos Passos

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 3890 – Alto dos Passos

Domingo (24)

8h – Missa do 4º domingo do Advento

8h – Missa do 4º domingo do Advento Segunda-feira (25)

8h – Missa de Natal

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

Endereço: Rua Manoel Joaquim Tavares, 30 – Bairro Jardim do Sol

Domingo (24)

8h – Missa do 4º domingo do Advento na Capela São Bernardo

10h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

8h – Missa do 4º domingo do Advento na Capela São Bernardo 10h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz 19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

8h – Missa de Natal na Capela São Bernardo

19h – Missa de Natal na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

Endereço: Rua José Antônio Benhame, 159 – Progresso

Domingo (24)

8h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

18h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

20h – Missa da Vigília de Natal na Igreja Santa Clara

8h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz 18h – Missa da Vigília de Natal na Matriz 20h – Missa da Vigília de Natal na Igreja Santa Clara Segunda-feira (25)

8h e 18h – Missas de Natal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

Endereço: Rua Diva Garcia, 2100 – Linhares

Domingo (24)

7h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

9h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja São Luiz Gonzaga

19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

00h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

7h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz 9h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja São Luiz Gonzaga 19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz 00h – Missa da Vigília de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

7h – Missa de Natal na Matriz

9h – Missa de Natal na Igreja São Luiz Gonzaga

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

Endereço: Rua Nossa Senhora Aparecida, 120 – Nossa Senhora Aparecida

Domingo (24)

8h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

10h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja São Tarcísio

19h – Missa da Vigília de Natal

8h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz 10h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja São Tarcísio 19h – Missa da Vigília de Natal Segunda-feira (25)

18h – Missa de Natal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

Endereço: Rua Onofre Mendes, 320 – Mundo Novo

Domingo (24)

09h – Missa do 4° Domingo do Advento na Igreja de Santa Cecília

19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

20h30 – Missa do 4° Domingo do Advento na Igreja Santa Cecília

09h – Missa do 4° Domingo do Advento na Igreja de Santa Cecília 19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz 20h30 – Missa do 4° Domingo do Advento na Igreja Santa Cecília Segunda-feira (25)

09h – Missa do Natal na Igreja de Santa Cecília

19h – Missa do Natal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

Endereço: Praça Joaquim Felício Ribeiro Filho, s/nº – Paula Lima

Sábado (23)

19h30 – Celebração do 4º domingo do Advento

19h30 – Celebração do 4º domingo do Advento Domingo (24)

20h – Missa da Vigília de Natal

20h – Missa da Vigília de Natal Segunda-feira (25)

18h – Missa do Natal

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

Endereço: Rua Anita Garibaldi, s/nº – São Dimas

Domingo (24)

8h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz

10h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora Aparecida

19h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São Geraldo

20h30 – Missa da Vigília de Natal na Matriz

8h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz 10h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora Aparecida 19h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São Geraldo 20h30 – Missa da Vigília de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

8h – Missa de Natal na Matriz

10h – Missa de Natal na Igreja Nossa Senhora Aparecida

19h30 – Missa de Natal na Igreja São Geraldo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

Endereço: Rua Tomé de Souza, 195 – Benfica

Domingo (24)

7h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz

19h – Missas da Véspera de Natal nas Igrejas Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Monte Serrat

21h – Missas da Véspera de Natal nas comunidades Divino Espírito Santo e Matriz

7h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz 19h – Missas da Véspera de Natal nas Igrejas Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Monte Serrat 21h – Missas da Véspera de Natal nas comunidades Divino Espírito Santo e Matriz Segunda-feira (25)

8h e 19h – Missas de Natal

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

Endereço: Av. dos Andradas, 855 – Morro da Glória

Domingo (24)

7h, 8h30 e 10h – Missas do 4º Domingo do Advento na Matriz

9h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São Roque

18h – Missa da Véspera de Natal na Igreja São Roque

20h – Missa da Véspera de Natal na Matriz

7h, 8h30 e 10h – Missas do 4º Domingo do Advento na Matriz 9h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São Roque 18h – Missa da Véspera de Natal na Igreja São Roque 20h – Missa da Véspera de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

7h, 10h e 19h – Missas de Natal na Matriz

9h – Missa de Natal na Igreja São Roque

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 10 – Grama

Domingo (24)

20h – Missa da Vigília na Matriz

20h – Missa da Vigília na Matriz Segunda-feira (25)

9h – Missa de Natal na Capela Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

Endereço: Rua Ana Inácia dos Reis, 47 Bairro Igrejinha

Sábado (23)

16h – Missa do 4º Domingo do Advento em Valadares na Casa da Crécia

18h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora de Fátima

19h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São José (Vila São José)

16h – Missa do 4º Domingo do Advento em Valadares na Casa da Crécia 18h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora de Fátima 19h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São José (Vila São José) Domingo (24)

8h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São José (Valadares)

9h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora do Carmo

11h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Santa Catarina de Alexandria

18h – Missa da Vigília na Igreja São José (Valadares)

20h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

8h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São José (Valadares) 9h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora do Carmo 11h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Santa Catarina de Alexandria 18h – Missa da Vigília na Igreja São José (Valadares) 20h – Missa da Vigília de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

8h – Missa de Natal na Igreja São José (Valadares)

10h – Missa de Natal na Igreja Nossa Senhora do Desterro

19h – Missa de Natal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

Endereço: Rua Engenheiro Hugo Vocurca Filho, 630 – Bairro Barbosa Lage

Domingo (24)

09h30 – Missas do 4º Domingo do Advento na Matriz e na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

18h – Missa da Vigília de Natal nas comunidades da Sagrada Família e Verbo Divino

20h – Missas da Vigília de Natal nas comunidades São Lucas e Matriz

09h30 – Missas do 4º Domingo do Advento na Matriz e na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 18h – Missa da Vigília de Natal nas comunidades da Sagrada Família e Verbo Divino 20h – Missas da Vigília de Natal nas comunidades São Lucas e Matriz Segunda-feira (25)

17h – Missas de Natal na Igreja Sagrada Família e Verbo Divino

19h – Missa na Matriz e na Comunidade São Lucas

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

*A Matriz fica na Rua Nossa Senhora de Fátima, 52 – Nossa Senhora de Fátima

Sábado (23)

19h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz

19h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz Domingo (24)

9h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São Charbel

19h – Missa da Véspera de Natal nas comunidades Matriz e Santa Ana

9h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São Charbel 19h – Missa da Véspera de Natal nas comunidades Matriz e Santa Ana Segunda-feira (25)

8h e 18h30 – Missas na Matriz

9h30 – Missa da Comunidade Santa Ana

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

Endereço: Av. Dr. Simeão de Faria, 1853 – Santa Cruz

Domingo (24)

8h – Celebração do 4º Domingo do Advento na Comunidade Divino Espírito Santo

10h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz

18h – Vigília de Natal na Comunidade São Judas Tadeu

19h30 – Vigília de Natal na Matriz

8h – Celebração do 4º Domingo do Advento na Comunidade Divino Espírito Santo 10h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz 18h – Vigília de Natal na Comunidade São Judas Tadeu 19h30 – Vigília de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

19h30 – Celebração Paroquial de Natal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 790 – Francisco Bernardino

Domingo (24)

08h – Missas do 4º Domingo do Advento nas comunidades Nossa Senhora da Paz e Matriz

08h – Celebração da Palavra do 4º Domingo do Advento na Igreja Santa Clara

09h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São Sebastião e Celebração da Palavra nas comunidades Nossa Senhora da Misericórdia, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Carmo

20h – Vigília de Natal nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, Santa Clara e Matriz

08h – Missas do 4º Domingo do Advento nas comunidades Nossa Senhora da Paz e Matriz 08h – Celebração da Palavra do 4º Domingo do Advento na Igreja Santa Clara 09h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São Sebastião e Celebração da Palavra nas comunidades Nossa Senhora da Misericórdia, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Carmo 20h – Vigília de Natal nas comunidades Nossa Senhora Aparecida, Santa Clara e Matriz Segunda-feira (25)

08h e 19h – Missas de Natal na Matriz

19h – Missa de Natal na Igreja Santa Clara

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

Endereço: Rua Raulina Magalhães, 40 – Grajaú

Domingo (24)

8h – Missa do 4º domingo do Advento no Colégio dos Santos Anjos

9h30 – Missa do 4º domingo do Advento na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

10h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

17h – Missa do 4º domingo do Advento na Casa de Repouso

18h30 – Vigília de Natal na Matriz

8h – Missa do 4º domingo do Advento no Colégio dos Santos Anjos 9h30 – Missa do 4º domingo do Advento na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes 10h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz 17h – Missa do 4º domingo do Advento na Casa de Repouso 18h30 – Vigília de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

8h – Missa de Natal no Colégio dos Santos Anjos

9h30 – Missa de Natal na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

17h – Missa de Natal na Casa de Repouso

19h – Missa de Natal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

Endereço: a Matriz (Igreja São Sebastião) fica na Rua Henrique Pimenta Brasiel, 277 – Jardim Esperança

Domingo (24)

7h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja São Francisco de Assis

8h30 – Missas do 4º domingo do Advento na Matriz e na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Retiro)

10h – Missas do 4º domingo do Advento nas igrejas Nossa Senhora Aparecida (Retiro) e Nossa Senhora de Fátima (Granjas Bethel)

19h – Missa de Véspera de Natal na Comunidade Nossa Senhora da Glória

7h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja São Francisco de Assis 8h30 – Missas do 4º domingo do Advento na Matriz e na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Retiro) 10h – Missas do 4º domingo do Advento nas igrejas Nossa Senhora Aparecida (Retiro) e Nossa Senhora de Fátima (Granjas Bethel) 19h – Missa de Véspera de Natal na Comunidade Nossa Senhora da Glória Segunda-feira (25)

7h – Missa de Natal na Igreja São Francisco de Assis

8h30 – Missas de Natal na Matriz e na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Retiro)

10h – Missas de Natal nas igrejas Nossa Senhora Aparecida (Retiro) e Nossa Senhora de Fátima (Granjas Bethel)

18h – Missa de Natal na Comunidade Nossa Senhora da Glória

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

Endereço: Rua Amambaí, 130 Bairro Monte Castelo

Sábado (23)

19h – Missas 4º domingo do Advento na Matriz e na Igreja Nossa Senhora das Graças

19h – Missas 4º domingo do Advento na Matriz e na Igreja Nossa Senhora das Graças Domingo (24)

8h – Missa 4º domingo do Advento na Igreja São João Batista

8h e 10h – Missas do 4º domingo do Advento na Matriz

20h – Missa da Véspera de Natal na Matriz

20h – Missa da Véspera de Natal na Comunidade Nossa Senhora das Graças

8h – Missa 4º domingo do Advento na Igreja São João Batista 8h e 10h – Missas do 4º domingo do Advento na Matriz 20h – Missa da Véspera de Natal na Matriz 20h – Missa da Véspera de Natal na Comunidade Nossa Senhora das Graças Segunda-feira (25)

8h – Missa de Natal na Comunidade de São João Batista

8h e 19h – Missas de Natal na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

Endereço: Rua Santos Dumont, 215 – Granbery

Domingo (24)

8h e 10h – Missas do 4º Domingo do Advento

19h– Missa de véspera de Natal

8h e 10h – Missas do 4º Domingo do Advento 19h– Missa de véspera de Natal Segunda-feira (25)

10h e 19h – Missas de Natal

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

Endereço: Praça da Matriz, s/nº – Rosário de Minas

Domingo (24)

20h – Missa da Véspera de Natal na Matriz de Nossa Senhora do Rosário em Rosário de Minas

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

Endereço: Praça Cardoso Sobrinho, 17 – Bairro de Lourdes

Domingo (24)

8h – Missa do 4º Domingo do Advento

17h – Missa da Vigília da Natal na Comunidade São Vicente de Paulo

19h – Missa da Vigília da Natal na Matriz

8h – Missa do 4º Domingo do Advento 17h – Missa da Vigília da Natal na Comunidade São Vicente de Paulo 19h – Missa da Vigília da Natal na Matriz Segunda-feira (25)

10h – Missa de Natal na Igreja Matriz

17h – Missa de Natal na Comunidade São Vicente de Paulo

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

Endereço: Rua Dr. Alberto Vieira Lima, 50 – Bairu

Domingo (24)

7h e 9h – Missas do 4º Domingo do Advento

19h – Missa da Vigília da Natal

7h e 9h – Missas do 4º Domingo do Advento 19h – Missa da Vigília da Natal Segunda-feira (25)

19h – Missa de Natal

Paróquia Sant’Ana – Vila Ideal

Endereço: Rua Afonso Celso, 95 – Vila Ideal

Sábado (23)

19h – Missa do 4º Domingo do Advento

19h – Missa do 4º Domingo do Advento Domingo (24)

20h – Missa da Vigília

20h – Missa da Vigília Segunda-feira (25)

19h – Missa do Natal

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

Endereço: Praça Artur Bernardes, s/nº – Bandeirantes

Domingo (24)

8h – Missa do 4º Domingo do Advento

8h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São Francisco de Assis

10h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Santa Filomena

19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

8h – Missa do 4º Domingo do Advento 8h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja São Francisco de Assis 10h – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Santa Filomena 19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

19h – Missa de Natal na Matriz

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

Endereço: Rua Ingrácia Pinheiro, 160 – Bairro Santa Luzia

Domingo (24)

7h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz

8h30 – Missas do 4º Domingo do Advento no Santuário Santa Luzia e na Igreja São Miguel e Almas

10h – Missas do 4º Domingo do Advento nas comunidades Cristo Amor Misericordioso e Imaculada Conceição

19h – Missa da Véspera de Natal na Igreja São José

19h30 – Missa da Véspera de Natal na Matriz

7h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz 8h30 – Missas do 4º Domingo do Advento no Santuário Santa Luzia e na Igreja São Miguel e Almas 10h – Missas do 4º Domingo do Advento nas comunidades Cristo Amor Misericordioso e Imaculada Conceição 19h – Missa da Véspera de Natal na Igreja São José 19h30 – Missa da Véspera de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

8h30 – Missas de Natal no Santuário Santa Luzia e na Igreja São Miguel e Almas

10h – Missa de Natal na Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição

19h – Missa de Natal na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

Endereço: Rua Barão do Retiro, 288 – Bonfim

Domingo (24)

7h, 8h30 e 10h – Missas do 4º domingo do Advento

19h – Missa da Véspera de Natal

7h, 8h30 e 10h – Missas do 4º domingo do Advento 19h – Missa da Véspera de Natal Segunda-feira (25)

18h – Missa de Natal na Comunidade São Judas

19h30 – Missas de Natal nas comunidades Matriz e Santos Arcanjos

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

Endereço: Av. Rui Barbosa, 1001 – Bairro Santa Terezinha

Domingo (24)

7h e 9h30 – Missas do 4º domingo do Advento na Matriz

18h – Missas da Véspera de Natal nas Igrejas Mãe Peregrina e São Cristóvão

20h – Missas da Véspera de Natal nas Igrejas Matriz e Nossa Senhora das Graças

7h e 9h30 – Missas do 4º domingo do Advento na Matriz 18h – Missas da Véspera de Natal nas Igrejas Mãe Peregrina e São Cristóvão 20h – Missas da Véspera de Natal nas Igrejas Matriz e Nossa Senhora das Graças Segunda-feira (25)

19h – Missa de Natal na Matriz

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

Endereço: Rua Pinto de Moura, 70 – Poço Rico

Domingo (24)

8h – Missa do 4º domingo do Advento no Santuário São Judas Tadeu

9h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja Santa Teresa

9h30 – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora de Fátima

11h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja Menino Jesus de Praga

18h – Missa da Vigília de Natal na Igreja Menino Jesus de Praga

19h – Missa da Vigília de Natal no Santuário São Judas Tadeu

8h – Missa do 4º domingo do Advento no Santuário São Judas Tadeu 9h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja Santa Teresa 9h30 – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora de Fátima 11h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja Menino Jesus de Praga 18h – Missa da Vigília de Natal na Igreja Menino Jesus de Praga 19h – Missa da Vigília de Natal no Santuário São Judas Tadeu Segunda-feira (25)

8h e 19h – Missas de Natal no Santuário São Judas Tadeu

9h – Missa de Natal na Igreja Santa Teresa

9h30 – Missa de Natal na Igreja Nossa Senhora de Fátima

11h e 18h – Missas de Natal na Igreja Menino Jesus de Praga

Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta

Endereço: Rua Tenente Paulo Maria Delage, 325 Borboleta

Sábado (23)

18h – Missa do 4º domingo do Advento na Capela São Clemente

18h – Missa do 4º domingo do Advento na Capela São Clemente Domingo (24)

8h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

9h30 – Missa do 4º domingo do Advento na Capela São Zacarias

19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

20h30 – Missa da Vigília de Natal na Capela São Zacarias

8h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz 9h30 – Missa do 4º domingo do Advento na Capela São Zacarias 19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz 20h30 – Missa da Vigília de Natal na Capela São Zacarias Segunda-feira (25)

9h – Missa de Natal na Matriz

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

Endereço: Rua Francisco Cerqueira Cruzeiro, 770 – Santo Antônio

Domingo (24)

7h e 9h – Missas do 4º domingo do Advento na Igreja Divino Espírito Santo

19h – Missa de Véspera de Natal na Matriz

7h e 9h – Missas do 4º domingo do Advento na Igreja Divino Espírito Santo 19h – Missa de Véspera de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

9h – Missa de Natal na Igreja Divino Espírito Santo

19h – Missa de Natal na Matriz

Paróquia São Benedito – São Benedito

Endereço: Av. Agilberto Costa, 585 – São Benedito

Sábado (23)

19h – Missa do 4º Domingo do Advento na Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz

19h – Missa do 4º Domingo do Advento na Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz Domingo (24)

8h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz

10h – Missa do 4º Domingo do Advento na Comunidade Imaculado Coração de Maria

20h30 – Missa de Natal na Matriz, com a participação de todas as comunidades

8h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz 10h – Missa do 4º Domingo do Advento na Comunidade Imaculado Coração de Maria 20h30 – Missa de Natal na Matriz, com a participação de todas as comunidades Segunda-feira (25)

8h – Missa Solene na Matriz, com a participação de todas as comunidades

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

Endereço: Rua Principal, 01 – Torreões

Domingo (24)

9h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

18h – Missa da Vigília na Comunidade São Sebastião

21h – Missa da Vigília na Matriz

Segunda-feira (25)

9h – Missa de Natal

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

Endereço: Rua Nair Furtado de Souza, 10 – Bairro Teixeiras

Domingo (24)

7h e 9h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

20h – Missas da Vigília de Natal nas comunidades São Domingos, Nossa Senhora Rosa Mística e Matriz

7h e 9h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz 20h – Missas da Vigília de Natal nas comunidades São Domingos, Nossa Senhora Rosa Mística e Matriz Segunda-feira (25)

7h, 9h e 18h – Missa de Natal na Matriz

9h – Missa de Natal na comunidade São Domingos

19h30 – Missas de Natal na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

Endereço: Rua Jarcil Firmino Pinheiro, 30 – Nova Era

Domingo (24)

07h – Santa Missa do 4º domingo do Advento na Comunidade São Vicente de Paulo

08h30 – Santa Missa do 4º domingo do Advento na Comunidade Santo Antônio

10h30 – Santa Missa do 4º domingo do Advento na Comunidade Sagrado Coração de Jesus

19h – Missa Solene da noite de Natal

07h – Santa Missa do 4º domingo do Advento na Comunidade São Vicente de Paulo 08h30 – Santa Missa do 4º domingo do Advento na Comunidade Santo Antônio 10h30 – Santa Missa do 4º domingo do Advento na Comunidade Sagrado Coração de Jesus 19h – Missa Solene da noite de Natal Segunda-feira (25)

7h – Santa Missa de Natal na Comunidade São Vicente de Paulo

8h30 – Santa Missa de Natal na Comunidade Santo Antônio

10h30 – Santa Missa de Natal na Comunidade Sagrado Coração de Jesus

19h – Santa Missa de Natal na Igreja Matriz São João Paulo II

Paróquia São Jorge (Igreja Católica Melquita de Rito Bizantino) – Santa Helena

Endereço: Rua São Sebastião, 1300 – Santa Helena

Domingo (24)

19h – Divina liturgia

19h – Divina liturgia Segunda-feira (25)

11h – Divina liturgia

Paróquia São José – Costa Carvalho

Endereço: Av. Sete de Setembro, 288 – Costa Carvalho

Domingo (24)

7h e 10h – Missas do 4º domingo do Advento

19h – Missa da Vigília de Natal

7h e 10h – Missas do 4º domingo do Advento 19h – Missa da Vigília de Natal Segunda-feira (25)

7h, 10h e 19h – Missas de Natal

Paróquia São Mateus – São Mateus

Endereço: Rua São Mateus, 629 – São Mateus

Domingo (24)

7h, 8h30, 10h, 12h, 16h e 18h – Missas do 4º domingo do Advento

20h – Missa da Vigília de Natal

7h, 8h30, 10h, 12h, 16h e 18h – Missas do 4º domingo do Advento 20h – Missa da Vigília de Natal Segunda-feira (25)

7h, 10h, 12h, 15h e 18h – Missas de Natal

Paróquia São Pedro – São Pedro

Endereço: Av. Senhor dos Passos, 1592 – São Pedro

Domingo (24)

7h e 10h– Missas do 4º domingo do Advento na Matriz

8h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja Santo Antônio

18h – Celebrações da Vigília de Natal nas Igrejas Nossa Senhora da Penha e Santa Rita

20h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

7h e 10h– Missas do 4º domingo do Advento na Matriz 8h – Missa do 4º domingo do Advento na Igreja Santo Antônio 18h – Celebrações da Vigília de Natal nas Igrejas Nossa Senhora da Penha e Santa Rita 20h – Missa da Vigília de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

8h – Missa de Natal na Igreja Santo Antônio

10h e 19h – Missas de Natal na Matriz

Paróquia São Pio X – Ipiranga

Endereço: Rua Walter Nascimento Campos, 20 – Ipiranga

Domingo (24)

19h30 – Missa da Vigília na Matriz e em todas as comunidades

19h30 – Missa da Vigília na Matriz e em todas as comunidades Segunda-feira (25)

19h30 – Missa de Natal na Matriz

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 10578 – Bairro Barreira do Triunfo

Domingo (24)

8h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz

9h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares)

11h – Missa do 4º Domingo do Advento na Comunidade Santa Maria Eterna

18h – Missa da Vigília de Natal na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares)

19h30 – Missa da Vigília de Natal na Matriz

8h – Missa do 4º Domingo do Advento na Matriz 9h30 – Missa do 4º Domingo do Advento na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares) 11h – Missa do 4º Domingo do Advento na Comunidade Santa Maria Eterna 18h – Missa da Vigília de Natal na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares) 19h30 – Missa da Vigília de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

8h – Missa Natal do Senhor na Matriz

10h – Missa de Natal na Comunidade Santa Maria Eterna

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

Endereço: Rua Salvador Cannavio, 03 – Granjas Betânia

Dia 24 de dezembro – Domingo

8h – Missa do 4º domingo do Advento na Matriz

10h – Missa do 4º domingo do Advento na Comunidade Santa Rita de Cássia

19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

Dia 25 de dezembro – Segunda-feira

08h – Missa de Natal

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

Endereço: Rua Monsenhor Ferrer, 198 – Filgueiras

Sábado (23)

19h30 – Missa do 4º domingo do Advento

19h30 – Missa do 4º domingo do Advento Domingo (24)

19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz

19h – Missa da Vigília de Natal na Matriz Segunda-feira (25)

9h – Missa de Natal

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Arautos do Evangelho

Endereço: Alameda Santo Antônio, 200 – Bosque do Imperador