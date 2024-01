A Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira) está com vagas abertas para os aulões gratuitos de Danças Urbanas e de Ginástica, que fazem parte da programação de férias de verão em Juiz de Fora.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e devem ser formalizadas na secretaria da unidade, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899, Benfica. É necessário apresentar documento de identificação pessoal.

De acordo com a gestão do projeto, Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), no caso da dança, os aulões serão realizados na terça (9) e na quinta-feira (11), com quatro turmas, em horários variados e 20 vagas cada.

Já as aulas de Ginástica serão entre os dias 15 e 18 de janeiro. Serão cinco opções de turmas, com 20 vagas cada. Para os participantes, a orientação é usar roupas leves e confortáveis, além de água para garantir a hidratação.



Confira a programação

Dança de Férias - 9 e 11 de janeiro

Aulão de Dança para jovens e adultos | 20 vagas em cada turma

1ª Turma: terça-feira (9), 9h

2ª Turma: terça-feira (9), 15h30

3ª Turma: quinta-feira (11), 9h

4ª Turma: quinta-feira (11), 15h30



Ginástica nas Férias - 15 a 18 de janeiro

A partir dos 6 anos | 20 vagas em cada turma

1ª turma: segunda (8) e quarta-feira (10), às 17h

2ª turma: segunda (8) e quarta-feira (10), às 18h30

3ª turma: terça (9) e quinta-feira (11), às 17h

4ª turma: terça (9) e quinta-feira (11), às 18h30

5ª turma: terça (9) e quinta-feira (11), às 20h