Nessa sexta-feira (12), o Memorial da República Presidente Itamar Franco anunciou a abertura das inscrições para a 5ª Edição da Colônia de Férias do Memorial, em Juiz de Fora. Em busca de proporcionar atividades lúdicas e divertidas para tratar de temas como educação patrimonial, consciência sobre espaços de memória e democracia brasileira, a colônia acontece do dia 22 a 26 de janeiro para crianças de 7 a 9 anos. A programação é gratuita.

Para participar, o responsável pela criança deve preencher o formulário de inscrição, até a próxima quinta-feira (18), ou até o preenchimento das dez vagas, e aguardar a confirmação por e-mail, junto com as orientações.

Em todos os dias, as atividades serão realizadas das 13h às 17h30, com intervalo para lanche entre 14h e 14h30. A alimentação deve ser enviada pelos pais e/ou responsáveis pela criança.

As atividades, segundo a organização, envolvem momentos ao ar livre nos jardins do museu, visitas mediadas, oficinas de criação artística e exibição de filmes. As temáticas são abordadas pelos educadores com o objetivo de criar experiências leves e didáticas, que incentivem a aprendizagem e a criatividade.

O Memorial fica localizado na Rua Benjamin Constant, 760, Centro.

A oficina prevê um assunto a ser trabalhado para cada dia. Confira a programação:

Segunda-feira (22): Caça ao Tesouro - Explorando territórios do museu

Terça-feira (23): Retratos - Aprendendo a olhar com a fotografia

Quarta-feira (24): Cinememorial - Personagens e Afetividades

Quinta-feira (25): O Brasil em contos - Contação de histórias e oficina de colagem

Sexta-feira (26): Eleiçãozinha - Atividade recreativa sobre o processo eleitoral brasileiro