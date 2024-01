Neste fim de semana, sábado (20) e domingo (21), a companhia teatral Sala de Giz vai inaugurar a temporada de espetáculos teatrais de 2024 com a peça "Minas Impura", no Teatro Pachoal Carlos Magno de Juiz de Fora. Com classificação indicativa de 18 anos, os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma do Sympla.

Segundo a organização, o novo espetáculo do grupo juiz-forano tem direção de Leo Cunha e dramaturgia de Felipe Moratori. O elenco, formado por Bruno Quiossa e Felipe Moratori, busca contar a história de Lauro e Miguel, moradores de uma casa que resiste entre prédios, em uma cidade mineira que cresce verticalmente.

"Com a iminente chegada do pai de Miguel, e a descoberta de uma intensa história de amor do passado, o casal se vê diante de uma suposta cabeça de boi enterrada no quintal. 'Minas Impura' é uma obra contemporânea que mergulha nas complexidades do imaginário mineiro, em territórios afetivos de fronteira."

O Teatro fica localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Bairro Centro.