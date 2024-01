A histórica Tiradentes se torna a cidade do cinema a partir desta sexta (19). Pelo 27º ano, o local é palco da Mostra de Cinema que leva o nome do município. Durante nove dias, 145 filmes são exibidos em salas e tendas criadas especialmente para o evento, que ainda conta com seminário, oficinas, performances, lançamento de livros, exposições e atrações artísticas. Nesta festa da sétima arte, a Rede Minas não fica de fora. O programa Agenda muda de endereço e é apresentado de lá, ao vivo, pela jornalista Dani Vargas. Nesta sexta (19), às 20h30, o público acompanha a abertura do evento na atração, que ainda traz entrevistas e reportagens com todas as novidades. No sábado (20), às 11h, o cinema continua na telinha com o programa +Geraes.

Mineiros são homenageados

O cineasta André Novais e a atriz Bárbara Colen são os homenageados nesta edição da Mostra. Novais é um dos diretores da produtora Filmes de Plástico, que lançou filmes como “Marte um, “O último episódio” e “E os meus olhos ficam sorrindo”. Já Bárbara trabalhou em“Bacurau” e “Quanto mais vida, melhor!”, entre outros filmes e novelas. A dupla é um dos destaques do programa Agenda, que traz um bate-papo com Dani Vargas, além de entrevista com a coordenadora do evento, Raquel Hallak.

Rede Minas na história da Mostra

A emissora pública mineira sempre deu espaço para a Mostra de Cinema de Tiradentes. As atrações culturais da emissora têm mostrado, ao longo dos anos, o evento que fortalece a produção audiovisual mineira. Esse trabalho mereceu o reconhecimento da realizadora Universo Produção que, na edição passada, homenageou a Empresa Mineira de Comunicação, gestora da Rede Minas, pela contribuição e parceria na divulgação e fortalecimento da produção audiovisual mineira.

O programa Agenda na Mostra de Cinema de Tiradentes vai ao ar nesta sexta (19), às 20h30. Já o +Geraes é exibido sábado (20), às 11h. O público confere as atrações pela Rede Minas, site redeminas.tv e plataforma de streaming EMCplay.

Serviço:

Agenda – sexta (19), às 20h30

+Geraes - sábado (20), às 11h

Transmissão: Rede Minas, site redeminas.tv e plataforma de streaming EMCplay