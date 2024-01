Um circuito de atividades para o público infantil vai ocupar os corredores do Jardim Norte, durante os dois últimos finais de semana de janeiro. A partir deste sábado, 20, das 14h às 18h, no L2 [ao lado da loja Anjos Colchões], o shopping oferece oficina e recreação para a criançada se divertir no projeto ‘Férias Divertidas’.

No espaço do Parkids, um novo palco será montado para receber as atrações da ação promocional, e a presença do Jotinha, mascote do shopping, lançado recentemente, é um dos pontos altos do projeto. Além do ‘meet & greet’, o carismático personagem inspirado na capivara vai marcar presença em todos os dias do evento. Neste sábado, 20 de janeiro, especialmente, acontece a Parada do Jotinha, com um passeio performático do ícone pelo Jardim Norte.

Férias Divertidas | Programação 2024

Sábado, 20 de janeiro

14h: Fitdance com Brincatrupe

15h: Fotos com Jotinha

15h30: Intervalo com Fitdance

16h: Parada do Jotinha

17h: Oficina de Óculos com Brincatrupe

Domingo, 21 de janeiro

14h: Oficina de chocalho + Musicalização com brincadeiras com Brincatrupe

16h: Recreação com Tio Macarrão + Presença Vip do Jotinha

Sábado, 27 de janeiro

14h: Oficina de aviãozinho + Cross Kids (com Brincatrupe) + Presença Vip do Jotinha

16h: Recreação com a Tia Kaka + Presença Vip Zoe e Zureta (mascotes do Parkids)

Domingo, 28 de janeiro

14h: Recreação com a Tia Kaka + Presença Vip do Jotinha

16h: Oficina Cria Block + Gincana Maluca com Brincatrupe