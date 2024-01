Nesta quinta-feira (25), o Centro Cultural Porão do Street vai sediar o "Cine Debate Direitos Humanos" no Bairro Esplanada, em Juiz de Fora. Durante o evento, serão exibidos filmes produzidos na cidade, abordando diversas questões relacionadas aos direitos humanos em diferentes camadas da sociedade. A atividade é gratuita, aberta ao público e terá início às 18h.

Segundo a organização, os curtas possuem elementos referentes a luta da negritude, das mulheres, da juventude, da população LGBTQIA+, do cinema e dos direitos humanos. Para o assessor de políticas para a juventude da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), Felipe Souza, a iniciativa pretende valorizar a cultura produzida na cidade e também enfatizar essa área como forma de transformação política da sociedade: “Por isso, foram escolhidos curtas-metragens que representam a diversidade e que dialogam de forma interseccional na luta contra as diferentes formas de violências”, explicou.

O Porão do Street fica localizado na Rua Bias Fortes, 231, Bairro Esplanada.

Confira a programação

18h00 | A querela - Juiz de Fora - MG, Digital, colorido, 2023, 30 min

A Universidade Federal de Juiz de Fora completa dez anos de existência e está em festa. Estudantes, professores, servidores e a comunidade colocam a instituição nas lentes, contando suas perspectivas, experiências, e anseios. Nesse caminho institucional uma minoria clama por pertencimento. Produção: Devanir Alves



18h35 | (TRANS)crições - Juiz de Fora – MG, Digital, colorido, 2023, 24 min

Valoriza a transgeneridade no jornalismo e o desafio na desconstrução de estigmas históricos. A produção acompanha três personagens de Juiz de Fora e traz o relato de jornalistas trans, sobre a resistência nas redações. Orientação: Prof. Dr. Cristiano José Rodrigues, com colaboração dos alunos de RTVI da Facom. Produção: Ma Leri



19h05 | Irís da Candinha - Juiz de Fora – MG, Digital, colorido, 2017, 15 min

O vídeo é fruto do projeto “Juventude conta a história” de oficinas de história oral e produção audiovisual realizadas no bairro Santa Cândida. Tudo começou da experiência do cursinho popular com alunos do 9° ano da escola da comunidade e desenvolvido pelo Levante Popular da Juventude.



19h30 | Do Paraybuna pra cá - Juiz de Fora – MG, Digital, Preto e Branco, 2023, 19 min

O rio que corta e divide a cidade fez com que o mundo fosse diferente dá ponte pra cá. Entender essas diferenças e dialogar com esse espaço é fundamental para que a cena da cidade se fortaleça e se fortifique. Criar novas pontes - essas invisíveis - que facilitem a conexão entre os dois lados e o intercâmbio cultural, valorizando cada dia mais os artistas residentes que fazem a cultura acontecer é urgente. Um elenco que conta com RT Mallone, Dona Chapa, Laura Conceição, Makoomba, 244 Rádio, Ever Beatz entre outros nomes da cena atual. Com direção de Rodrigo Ferreira e Ciro Cavalcanti, o filme é uma produção Beco com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora