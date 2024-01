As miniaturas fabricadas em kits de plástico que ganham formas de aviões, navios, automóveis, motos e blindados, entre outros temas, estão entre os itens associados ao plastimodelismo, vertente da prática que estará em destaque no Encontro Tradicional de Colecionadores de Juiz de Fora e Região, marcado para este sábado (27), no Museu Ferroviário, das 10h às 13h. São cerca de 10 expositores, que apresentarão coleções variadas de itens como: moedas, cédulas, cartões-postais, selos, gibis, álbuns de figurinhas, cartões telefônicos, chaveiros, canetas, calendários, miniaturas e antiguidades em geral. A entrada e o estacionamento são gratuitos, com acesso pelo portão da Avenida Brasil 2001, Centro.

O presidente do Clube dos Colecionadores, Waltencir Costa, que é responsável pela ação, neste ano, os encontros continuam com frequência mensal, mas serão, assim como o de janeiro, temáticos. “Em cada edição, vamos destacar um colecionador e um nicho diferente. Começaremos com o tema plastimodelismo, com o colega Eros de Carvalho.”

O técnico de Edificações e desenhista Eros, 60 anos, disse que já parou de contar. Ele e pegou gosto pelo colecionismo entre os 8 e 9 anos, quando foi presenteado pela mãe com duas miniaturas de aviões - Messerschimitt Me-109G e P51 Mustang -, da antiga fabricante nacional Glaslite. “Tenho essas peças até hoje e muitas outras vieram em seguida. No entanto, somente por volta dos 20 anos, me dei conta de ser um colecionador e entendi as implicações disso.”

Natural de Juiz de Fora, ele revela que se identifica sobretudo com tanques e blindados (escala 1:35), aviões militares (escala 1:72) e figuras de soldados (escala 1:35 e 1:16). “Muitos são exclusivos, feitos por mim do zero. A esta técnica se dá o nome, em inglês, de scratch-building, algo como esculpir. Utilizo como material o plástico de poliestireno/plásticard-mad. Também uso e faço cópias em resina, chumbo, massa durepoxi, além de adquirir e trocar com outros colecionadores exemplares de produção comercial.”



Acervo aberto

Quem prestigiar o Encontro de Colecionadores poderá também visitar o acervo do Museu Ferroviário, aberto ao público de segunda a sábado, das 9h às 17h. O equipamento cultural é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora, com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), e reúne cerca de 400 peças, que abordam as origens e a evolução da ferrovia em Juiz de Fora, na região e no Brasil.