O Museu de Arte Murilo Mendes da Universidade Federal de Juiz de Fora (MAMM/UFJF) apresenta nesta terça-feira, 30 de janeiro, às 19h, mais uma edição do MusicaMAMM. “Concertos na UFJF III” conta com a performance de alunos e ex-alunos do curso de Música da UFJF, Júlia Nogueira, Julio Gonçalves, Laura Sahb, Leonardo Gavinho, Luiz Mohallem, Mariana Assis e Thalita Mileny. A atividade é organizada pelo professor do mesmo curso, Fernando Vago, e por Leonardo Gavinho.

Os músicos interpretam composições eruditas e populares. No repertório, artistas como Bach, Scarlatti, Milton Nascimento e João Bosco.

MusicaMAMM: Concertos na UFJF III

Intérpretes: Júlia Nogueira, Julio Gonçalves, Laura Sahb, Leonardo Gavinho, Luiz Mohallem, Mariana Assis e Thalita Mileny

Data: 30 de janeiro, às 19h

Local: Museu de Arte Murilo Mendes - Rua Benjamin Constant, 790

Entrada gratuita